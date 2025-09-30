Feijóo anuncia un conflicto de atribuciones ante Constitucional por el bloqueo de leyes del PP en el Senado

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que el Grupo Popular promoverá la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional por el bloqueo de leyes de su partido del Senado "por orden" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno", ha aseverado, para anunciar que ha dado "orden" al Grupo Popular para que inste a "la máxima autoridad del Senado a que valore presentar un conflicto de atribuciones en el Congreso ante el Tribunal Constitucional".

En unas jornadas del PP en la Cámara Alta, Feijóo ha dicho que "ya está bien de que se bloquee el normal funcionamiento" del Senado que, según ha dicho, es una Cámara "tan legítima como el Congreso", impidiéndose "por razones arbitrarias la aprobación de medidas beneficiosas para los españoles".

NO DESCARTA ACTUAR CONTRA ARMENGOL

Además, ha señalado que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y los miembros de la Mesa que están avalando esta conducta "deben de ser conscientes de que sus decisiones son arbitrarias", "partidistas", "injustas e "incurren sistemáticamente en fraude de ley".

"Es decir, existen responsabilidades individuales contra las que también actuaremos con contundencia si esto no se corrige de inmediato", ha avisado el líder del Partido Popular.

