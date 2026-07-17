Feijóo anuncia un "plan de limpieza institucional" si gobierna: "La corrupción se irá cuando se vaya Sánchez"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el acto del PP en Santa Cruz de Tenerife - DAVID MUDARRA

Incluirá una reforma del suplicatorio, regulación de los 'lobbies' o prohibir los indultos por corrupción, entre otras medidas

MADRID/SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que si llega al Palacio de la Moncloa aprobará "un plan de limpieza institucional" contra la corrupción para "recuperar la normalidad democrática". Ese plan incluirá, entre otras medidas, una reforma del suplicatorio, la regulación de los 'lobbies' o prohibir los indultos por corrupción.

"La corrupción se irá cuando se vaya Sánchez", ha aseverado Feijóo en el acto de presentación de la candidatura de Santa Cruz de Tenerife, que encabezará Carmen Pérez, en el que han intervenido el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y la propia candidata.

En su intervención, el líder de los 'populares' ha afirmado que el Gobierno y el PSOE tienen más imputados que diputados y que "la corrupción del PSOE es sistémica" y está "en el corazón del Estado". Según ha recalcado, "han infectado las más altas esferas del Estado": Moncloa, Hacienda, Transportes, la Fiscalía y la SEPI. "Es evidente que el virus entró en el corazón del Estado", ha apostillado.

CREE QUE SÁNCHEZ NO ESTÁ "CAPACITADO" PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN

Tras destacar que "todas las manos derechas" de Pedro Sánchez están "implicadas en escándalos", Feijóo ha asegurado que "si todo el entorno" de Pedro Sánchez "está corrompido", "la manzana podrida es él". A su juicio, "lo peor es que toda esta basura no solo afecta al Gobierno" sino que "está debilitando" y "deteriorando la imagen de España".

El jefe de la oposición ha pedido a los ciudadanos que no se acostumbren a la corrupción y piensen que esto es "una enfermedad crónica de la política española". "Lo que estamos viviendo no es lo normal y no corresponde con el estándar de ejemplaridad que se exige para dedicarse a la vida política", ha enfatizado.

Feijóo ha dicho que si Sánchez "no fue capaz de oler la corrupción en el asiento de al lado de su coche", "en el asiento del Consejo de Ministros" o en "su casa", "no está capacitado para erradicarla" ni para "legislar contra ella". A su entender, "la corrupción se irá" cuando el jefe del Ejecutivo salga del Palacio de la Moncloa.

"HARÁ FALTA UNA LIMPIEZA A FONDO"

En este punto, ha dicho que si gobierna impulsará un plan de regeneración institucional. "El nivel de deterioro que está sufriendo la política española es tal que desalojar del gobierno a la corrupción no es suficiente. Hará falta una limpieza a fondo. Y os aseguro que no me temblará la mano", ha garantizado.

Tras asegurar que él lleva 30 años gestionando dinero público y "nunca" ha tenido a ningún miembro de su Gobierno imputado ni investigado ni condenado, ha dicho que si llega a La Moncloa dirá a los españoles qué ha encontrado. "No ocultaré ni seré cómplice de nada", ha afirmado, para añadir que "el que mete la mano en la caja, tiene que sentarse en el banquillo de los acusados".

Feijóo ha explicado que lo primero que hará desde el Gobierno será "recuperar los principios éticos básicos de la gestión de las cosas públicas": que "el dinero público es sagrado", que las instituciones son de los españoles y no del partido del Gobierno o que los miembros del Gobierno de España "se tienen que comportar como ministros y no como matones, activistas o tuiteros insultando a todo el mundo".

Asimismo, ha indicado que entrará en Moncloa "con leyes que garanticen la propia limpieza institucional" y que se garantizará la independencia de los nombramientos públicos de todos los órganos que sustentan el Estado de derecho.

"Vamos a reformar el suplicatorio para que ningún miembro del Gobierno se pueda escudar en las Cortes Generales y no comparecer delante de un juez si le llevan a declarar", ha explicado, al tiempo que se ha comprometido a regular los lobbies y a prohibir los indultos por corrupción. "El que esté condenado por corrupción no puede ser indultado por el Gobierno de nuestro país", ha sentenciado.

Asimismo, ha destacado que con el PP en Moncloa se recuperará la credibilidad de las instituciones esenciales. "Eso se hace poniendo a los mejores servidores y no a los más serviles al amo", ha dicho, para añadir que "si alguien mete la mano en la caja, se va a la calle al minuto y medio".