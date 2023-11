Feijóo anuncia protestas el domingo en las plazas de las ciudades contra la amnistía: "No nos van a callar"

Presenta al PP como el "refugio constitucionalista de España" y dice que en este momento toca defender a "los compatriotas catalanes"



MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes protestas el día 12 de noviembre en las plazas de las capitales de provincia de toda España para expresar su rechazo a la Ley de Amnistía y las negociaciones del PSOE con los independentistas para lograr la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. Según ha recalcado, no les van a "callar" ni "amedrentar" porque se está perpetrando "el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones".

"Somos hoy por hoy el refugio constitucionalista de España ante aquellos que han renunciado a la dignidad y pretenden arrebatárnosla a todos", ha declarado Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos que reúne a más de 300 cargos de la formación.

Feijóo ha recordado que en las últimas semanas el PP ha celebrado actos contra la amnistía en Santiago, Madrid, Toledo, Málaga o Valencia y ha confirmado, en medio de la recta final de las negociaciones del PSOE con el expresidente catalán Carles Puigdemont, que su partido liderará más protestas.

"Os puedo asegurar, primero, que vamos a seguir. Segundo, que no nos van a silenciar. Tercero, que no nos van a callar. Y cuarto, que no nos van a parar", ha proclamado, para añadir que el PP seguirá trabajando por el Estado de Derecho en España, en un momento en que el PSOE busca "tapar" la "aberración de hoy" por la de mañana.

Según Feijóo, lo que pretende hacer Sánchez es de unas "dimensiones sin precedentes en la historia democrática de España" y su partido no puede dejar de "señalizarlo" porque ni se puede "normalizar" ni dejarlo "en el olvido".

ANUNCIA QUE EL PP SE MOVILIZARÁ EN TODOS LOS ÁMBITOS

Por eso, ha avanzado que se movilizarán tanto en la calle como en las instituciones, donde expresarán su "rotundo no" a la investidura de Pedro Sánchez y su "rotundo sí a la igualdad, a la libertad y a la dignidad de los españoles". "Lo haremos con todos nuestros recursos, ante todas las instancias y en todos los ámbitos", ha subrayado.

Feijóo ha asegurado que Sánchez y sus socios "están perpetrando el mayor ataque al Estado de Derecho" y pretenden los españoles "se callen" y "traguen". "Incluso más, pretenden insultarnos y decir que los radicales somos nosotros por defender al estado, por defender la justicia y por defender a los servidores públicos", ha manifestado.

Sin embargo, ha dejado claro que no les van a "callar" ni "amedrentar", en un momento en que la sociedad española "está más unida que nunca". "Y en consecuencia, vamos a responder con más unión a la unión mayoritaria de la sociedad española", ha subrayado.

A renglón seguido, ha anunciado que estarán el domingo 12 de noviembre a las 12 de la mañana "en todas las plazas de las capitales de provincia de España recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho".

DICE QUE SÁNCHEZ NO PODRÁ COMPRAR A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Tras asegurar que una democracia sin Estado de Derecho es una "democracia hueca", ha señalado que el PP también estará presente el día 18 de noviembre en la manifestación convocada en Madrid por asociaciones de la sociedad civil.

"Demostraremos que haya Gobierno o no, seguirá una España unida y seguirá una España unida ante todos los atropellos de Sánchez. Podrá intentar mercadear con todas las instituciones y con todo el dinero de los españoles, pero nunca podrá comprar la libertad y la dignidad ni podrá comprar a la sociedad española", ha proclamado.

Feijóo ha afirmado que la sociedad española está "unida" ante lo que está sucediendo aunque quieren "dividirles en dos bloques", algo que el PP, ha dicho, no va ni a "alimentar" ni a "admitir". "Toca más que nunca respetar a las instituciones y estar unidos y sobre todo defender a nuestros compatriotas catalanes que pretenden utilizar como escudo para sus desmanes", ha manifestado.

PIDE "NO CAER EN LA TRAMPA"

Así, ha asegurado que ni los independentistas ni el PSOE "buscan el beneficio" de Cataluña, ni mejorar los servicios públicos o aliviar la deuda sino que lo que pretenden es "el privilegio propio" o los votos de la investidura a cambio. Y Pedro Sánchez, ha proseguido, está dispuesto a "pagar con el dinero de los españoles su Presidencia del Gobierno".

En este punto, ha pedido a los suyos "no caer en la trampa" ni "caer en el error de confundir el independentismo con Cataluña", ya que, esto "le conviene al independentismo y también le conviene a Sánchez" y, por lo tanto, "lo hacen exclusivamente por su propio interés".

"Quiero decirles a todos los ciudadanos de Cataluña que no estarán solos, quiero decirles que no vamos a hacer los mismos cálculos electorales que hace el PSOE para llegar a la Presidencia del Gobierno y que vamos a darles voz a Cataluña y al resto de la nación", ha agregado.

PROMETE ESTAR AL LADO DE CATALUÑA "MÁS QUE NUNCA"

Tras subrayar que el PP "no ha aceptado chantajes" y por eso no está en Moncloa, ha confirmado que no va a participar "en ninguna subasta". "Nuestros principios no se venden y los derechos de los ciudadanos no se trafican, empezando por el de la igualdad de todos los españoles ante la ley, ante la justicia, ante los Presupuestos Generales del estado y ante su propio Gobierno, que ha de ser el gobierno de todos", ha declarado.

Dicho esto, y ante las "humillaciones" que a su juicio está llevando a cabo Pedro Sánchez, ha señalado que desde el resto de España van a estar "al lado de Cataluña más que nunca porque más lo necesita ahora que nunca".

"Es el momento de apoyar los unos en los otros mientras ellos pretenden pasar por encima de los demás y lo haremos y es el momento de defender la democracia porque vivimos el mayor retroceso democrático de nuestra historia", ha proclamado.

Como ha venido haciendo en sus últimas intervenciones públicas, Feijóo ha defendido ir de nuevo a elecciones porque en las generales del 23 de julio no se votó la amnistía, para que digan los españoles si están de acuerdo o no con lo que se está pactando a sus espaldas "después de la gran mentira".

"NO HABRÁ ELECCIONES PORQUE LAS GANARÍA EL PP"

Sin embargo, se ha mostrado seguro de que Sánchez no convocará elecciones "porque si las hubiere ganaría el PP y gobernaría". "Además no las habrá porque saben que los españoles ya nos hemos dado cuenta de lo que están haciendo y de lo que está pasando saben que han mentido saben que tienen una ausencia de límites y que se les ha ido la mano, y saben que están dando la espalda a los españoles", ha manifestado.

Feijóo ha asegurado que "lo que quiere el independentismo es la impunidad de la independencia" y que se la financien "todos los españoles" pero ha recalcado que "lo grave" y "lo vergonzante es que haya un presidente que otorgue por su propio interés personal el dinero que reclaman y la impunidad que exigen, financiada con la dignidad del pueblo español y con los impuestos de los ciudadanos".

Según el líder del PP, Sánchez "se ha humillado", "ha humillado a su partido" y ahora "pretende humillar a las instituciones del Estado". Sin embargo, ha avisado que el PP no consentirá que en nombre de España y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se pida perdón a quien les agredían a ellos "lanzándole ladrillos" o llamándoles "piolines" o se intente procesar a los jueces por "cumplir la ley".

A su entender, Sánchez y la mayoría del PSOE "están asumiendo el discurso de que España se comportó como una dictadura. "Conceder que la justicia española practica la guerra sucia judicial, supone un salto al vacío en la impugnación del orden constitucional", ha advertido, para sentenciar que "no van a lograr la amnesia" del pueblo español.