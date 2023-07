Feijóo apela a los socialistas que defienden la "unidad de la nación" porque Sánchez "pagará al contado" a ERC

El presidente del PP y candidato a la presidencia Alberto Núñez Feijóo (c), durante un mitin central del Partido Popular, a 20 de julio de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Feijóo ha elegido Valencia para su mitin central de campaña, un dí

Pide al PP "convencer a los indecisos" en esta recta final y dice que anoche hubo un debate "entre candidatos a líderes de la oposición"



VALENCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que ERC ya ha anunciado que exigirá un referéndum para apoyar la investidura del candidato socialista y ha apelado a los socialistas que defienden la "unidad de la nación" que apoyen al PP en las elecciones porque, a su entender, Pedro Sánchez les "pagara al contado" para seguir en La Moncloa.

En un acto en el Auditorio Mar Rojo Oceanográfico de Valencia junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el candidato por Valencia Esteban González Pons, Feijóo ha afirmado que anoche en RTVE se celebró "un debate entre candidatos a líderes de la oposición".

"Estaban allí los tres (Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal) a ver quién es el líder de la oposición. Yo no sé quién va a ser el líder de la oposición, pero andará entre ellos", ha dicho con ironía, cosechando un aplauso del auditorio.

"SÁNCHEZ SIEMPRE OBEDECE"

Eso sí, ha destacado la ausencia de los representantes de ERC o Bildu cuando, a su entender, "lo importante para saber lo que va a hacer Sánchez" es escuchar lo que "dicen sus socios" porque ellos "lo clarifican todo" al "contar" públicamente "lo que le piden" al presidente del Gobierno.

"Le pidieron eliminar la sedición, le pidieron bajar la malversación, le pidieron los indultos. Sánchez, como se ha visto, siempre obedece y ya han advertido de que van a subir el precio. Ayer le tocó a ERC ponerle precio a la investidura de Sánchez y da igual lo que le pidan porque Sánchez siempre lo ha pagado y ha estado dispuesto a pagarlo", ha aseverado.

Es más, ha recalcado que si Sánchez, siendo "el más votado en el año 2019" dio a ERC "todo lo que le pedían", ahora que no será el más votado, "le pagará al contado". "Y lo que han pedido es celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y Euskadi el mismo día. Esto es realmente el precio al que somete el independentismo la posible investidura de Sánchez", ha avisado.

En este sentido, ha apelado a los socialistas que defienden "la unidad de la nación española" porque ahora "ya saben que el voto del cambio", "el voto útil" y de "la dignidad" es el voto al Partido Popular, que "no va pactar con el con el independentismo", recuperará el delito de sedición en el Código Penal y tipificará el delito de referéndum ilegal.

EN EL PP "CABEN TODOS LOS SOCIALISTAS QUE NO SON SANCHISTAS"

Feijoo ha afirmado que el "sanchismo" es "pactar lo que sea con quien sea" para "resistir" el "tiempo que sea" en el poder y "a cualquier precio", mientras que el PP se presenta para "gestionar la realidad", "reconstruir económica, social e institucionalmente" el país y "acabar con la frivolidad, la propaganda y la inexperiencia".

El candidato 'popular' ha apelado al voto útil al PP en la cita con las urnas. "Los que no quieran cambio, que no nos voten. Los que quieran cambio, que lo hagan", ha manifestado, para añadir que el domingo se elige entre "sanchismo o cambio" y entre "peajes de las minorías o mayorías".

Feijóo ha resaltado que en el proyecto del PP "caben muchos socialistas, todos los socialistas que no son sanchistas", ha manifestado, para añadir que también tienen cabida "todos aquellos que votaron a la nueva política" en las últimas generales.

"PELEAR" POR EL VOTO DE LOS INDECISOS

Feijóo ha asegurado a los suyos que les queda "día y medio" para "hablar con todo el mundo, para pelear el voto hasta el final y para convencer a los indecisos". A su entender, "la mayoría de la gente tiene decidida cuál es su papeleta" pero "todavía hay indecisos como en todas las campañas". "Y yo os pido que en este día y medio os dirijáis a los indecisos", ha abundado.

El líder del PP ha señalado que quedan "tres días para pasar página al sanchismo" tras "cinco años de divisiones, fracturas y mentiras", así como de "déficit", tanto a nivel nacional como en regiones como en la Comunidad Valenciana.

"Y por eso le pregunto al presidente Mazón cómo está la Comunidad Valenciana porque es la que más me preocupa desde el punto de vista financiero. Cuando me ha dicho que la liquidación del Presupuesto de este año 2022 arroja un déficit cercano a los 4.000 millones de euros es algo que podéis comprobar que no podemos aceptar", ha aseverado.

Además, el presidente del PP ha defendido la necesidad de un Pacto Nacional del Agua, ya que, según ha dicho, han pasado cinco años sin invertir en infraestructuras hídricas y hay que llevar el agua donde no hay.