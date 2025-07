Feijóo apela a los votantes de Vox y admite que si no tiene mayoría hará acuerdos con ese partido "en asuntos mollares"

Feijóo afea a Abascal tildar al PP de "estafa" y le recuerda que ambos partidos tienen una "responsabilidad histórica"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este miércoles a Vox que califique al PP de "estafa" y se dedique a "desacreditar" a dirigentes 'populares' cuando ambos partidos tienen la "responsabilidad histórica" de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y ése debe ser el "objetivo". Dicho esto, y tras apelar a los votantes de Vox, ha afirmado que si no tiene mayoría hará acuerdos con esa formación en "asuntos mollares" para España.

En su participación en los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo, Feijóo ha afirmado que "respeta absolutamente" a Vox aunque no coincida con él "en muchas cosas". Además, ha afirmado que su "relación personal" con Santiago Abascal "no puede ser más correcta".

Feijóo ha admitido que el PP busca crecer sumando apoyos entre el electorado de ese partido. "Le pido el voto y quiero que me voten los que han votado a Vox", ha manifestado, para añadir que él es "más honesto" con los votantes de esa formación de lo que "son los dirigentes de Vox con sus votantes".

En este sentido, ha recriminado a Vox que sostenga que el PP y el PSOE "son lo mismo" o que el Partido Popular "tiene un acuerdo con el PSOE" y "apoya al Gobierno de Sánchez". A su entender, esas manifestaciones son "una falta de respeto hacia los votantes" de Vox.

"YO NUNCA HE INSULTADO A UN DIRIGENTE DE VOX"

Feijóo ha recalcado que él solo tiene un objetivo, que es "cambiar el Gobierno" y, por lo tanto, "no pierde mucho el tiempo en aquellos que dicen tener el mismo objetivo". "Lo que no entiendo es por qué ellos pierden el tiempo haciendo oposición al PP. No lo entiendo", ha exclamado.

Así, ha echado en cara a Vox que se dedique a "insultar" al PP. "Yo nunca he insultado a un dirigente de Vox. Métense ustedes en redes sociales, a ver si Vox puede decir lo mismo. Y no lo voy a hacer", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha indicado que PP y Vox pueden "discrepar sobre un asunto" pero ha subrayado que "sobre lo mollar, que es que haya un cambio democrático en España, no deberían de discutirlo". A su entender, ambos partidos tienen una "responsabilidad histórica" que consiste en echar a Pedro Sánchez y ha añadido que a él no le va a "distraer ninguna otra consideración".

Tras asegurar que el PP no hará un "cordón sanitario" a Vox, ha reiterado que su objetivo es "gobernar en solitario" pero se ha abierto a llegar a acuerdos con los de Abascal si no logra una mayoría suficiente en las urnas. "Si no tengo esa mayoría, haré acuerdos con Vox en aquellos asuntos mollares para el país, en los que su programa electoral y el nuestro puedan aproximarse", ha apostillado.

