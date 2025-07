Tellado, seguro de que Vox no será "un impedimento" para que Feijóo sea presidente del Gobierno si no tiene mayoría

Subraya que el PP aspira a "gobernar en solitario" porque están "por encima de 150 escaños", según las encuestas

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha mostrado convencido este miércoles de que Vox no será un "impedimento" para que Alberto Núñez Feijóo pueda ser investido presidente si no tiene mayoría suficiente y ha recordado que el partido de Santiago Abascal así lo demostró tras las últimas generales celebradas hace dos años.

"Vox no ha sido un inconveniente en 2023 para una posible investidura de Feijóo y estoy seguro que no lo va a ser", ha declarado Tellado en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press.

El dirigente del PP ha confesado que mantiene "buenas relaciones con dirigentes de Vox", tanto por "interés general" como porque les "conviene", ha reiterado que está "seguro" que ese partido "no será un impedimento".

En cuanto a la presentación de una moción de censura para echar a Pedro Sánchez de Moncloa, Tellado ha subrayado que "nadie tenga duda" de que si el PP tuviera los votos la presentaría. "Pero una moción de censura abocada al fracaso solo serviría para reforzar a un Pedro Sánchez que necesita oxígeno y desde luego el PP no se lo va a regalar", ha enfatizado.

EL PP, "POR ENCIMA DE 150" EN LAS ENCUESTAS

El secretario general del PP ha recordado que cuando Feijóo llegó a la Presidencia del Partido Popular en abril de 2022 contaban con 89 diputados, después en las generales de 2023 cosecharon 137 escaños y "hoy" están "por encima de 150", según las encuestas.

"Hoy las encuestas dibujan que el Partido Popular obtendría más escaños que Sánchez y todos sus socios juntos, y eso permite aspirar a gobernar en solitario. Nosotros estamos en contra de los gobiernos de coalición. Por principio, creemos que es un error", ha dicho.

Así, ha subrayado que un presidente del Gobierno "debe poder nombrar y cesar a sus ministros". "Un Consejo de Ministros no puede ser lo que es el de Pedro Sánchez, donde no son capaces de ponerse de acuerdo en lo más esencial", ha apostillado.

"ABOLIR" EL SANCHISMO DEROGANDO SUS LEYES

Tellado ha asegurado que el PP aspira a llegar al Gobierno con una alternativa. "España necesita un plan de regeneración democrática sin duda, porque el deterioro de las instituciones y de la credibilidad de las instituciones ha sido palmario a lo largo de los últimos años y especialmente en los últimos meses", ha manifestado.

El secretario general del PP ha indicado que "el sanchismo, que nace y bebe de las fuentes de su padre fundador, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, tiene que ser abolido y derogado por el próximo Gobierno".

En este punto, ha citado las leyes que el PP derogará si gobierna: la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda, la Ley Trans o la Ley de Amnistía, si bien en el caso de esta última ha dicho que sus consecuencias no se podrán revertir, habida cuenta del principio de irretroactividad de la ley, pero sí buscarán que "quede claro que el Estado no falló y no se equivocó".

Finalmente, Tellado ha defendido la incorporación de Cayetana Álvarez de Toledo al Comité Ejecutivo Nacional del PP, a la que ha definido como una "oradora de primer nivel" que tiene "frito" al ministro Félix Bolaños en las sesiones de control del Congreso. "Cayetana es un activo de primer nivel del PP de Alberto Núñez Feijóo", ha indicado.