Feijóo apoya a Albiol por el desalojo de Badalona: "Los problemas sociales no se solucionan con incumplimientos legales"

Varias personas desalojadas del B9 de Badalona, a 17 de diciembre de 2025, en Badalona.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado al alcalde de Badalona, el 'popular' Xavier García Albiol, y su gestión tras el desalojo de cerca del medio millar de personas que habían ocupado las instalaciones del antiguo instituto B9 de la localidad catalana. "Los problemas sociales no se pueden solucionar con incumplimientos legales", ha proclamado el presidente del PP.

Así se ha pronunciado Feijóo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional del partido para hacer balance del 2025, al ser preguntado por la actuación de su compañero de partido tras el desalojo del mayor asentamiento ilegal de inmigrantes de Cataluña, que ha cosechado las críticas del Gobierno central, la Generalitat y de organizaciones como Cáritas, pues no se ofreció antes una alternativa habitacional a las personas afectadas.

Feijóo ha hecho hincapié en que "los problemas sociales se resuelven con políticas sociales y no con decisiones ilegales" y ha subrayado que las personas que "ocupan edificios públicos o privados de forma ilegal tienen que saber que en España se respeta la ley" y "el Estado de Derecho se aplica a todos".

En este contexto, ha defendido que lo que ha hecho Albiol ha sido "exigir que se cumpla la ley en su municipio". "Lo dijo hace mucho tiempo, ha intentado que la ley se cumpla y la ley se está cumpliendo", ha resumido el líder de la oposición.

Feijóo ha resaltado que "cuando hay un problema social, son las administraciones públicas las que deben buscar una solución social" y a renglón seguido ha recordado que las políticas sociales en materia de vivienda corresponden en primer lugar a la Generalitat, también al Gobierno central y en último término a los ayuntamientos.

"Ese es el elenco competencial en materia de vivienda y política social, tal como se distribuye de acuerdo con la Constitución, los estatutos y las transferencias a las comunidades autónomas", ha aseverado, antes de incidir en que, en todo caso, "los problemas sociales no se pueden solucionar con incumplimientos legales".