Feijóo asegura que el PP vasco "entiende" el pacto con Vox en el Senado porque busca "proteger" Guipúzcoa

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el PP vasco "entiende" el acuerdo que han sellado con Vox en el Senado, ya que, según ha dicho, se trata de "proteger Guipúzcoa", después de que el pacto de PSOE y Bildu esta legislatura haya consistido en "excarcelar a etarras con centenares de años de condena por asesinato".

En los Desayunos Informativos de Europa Press, Feijóo ha admitido que ha hablado con sus "colegas" del PP en Guipúzcoa y en el País Vasco tras ese pacto con la formación de Santiago Abascal, igual que lo ha hecho con el PP catalán. El PP ha renunciado a presentar listas en tres provincias a la Cámara Alta, entre ellas Guipúzcoa, y Vox en seis.

El líder del PP ha indicado que han actuado de forma "responsable ante un momento determinante" en España. Así, ha subrayado que el PSOE ha realizado "un cambio de reglas" y ha añadido que ahora el PP tenía "dos posibilidades": "la melancolía o el rigor".

"Y hemos optado por el rigor porque para proteger Guipúzcoa no puede ser que Bildu siga siendo determinante en la política española. Para proteger Guipúzcoa y nuestros muertos, no puede ser que el pacto consista en excarcelar a etarras con centenares de años de condena por asesinato. Y para proteger, por tanto, lo que queremos defender, hemos tenido que tomar esa decisión", ha manifestado.

EVITAR QUE EL PSOE Y FRENTE AMPLIO "BLOQUEEN EL SENADO"

Feijóo ha asegurado que lo que pretende el PSOE con su pacto con Frente Amplio y otras formaciones territoriales de izquierda es "conseguir la mayoría absoluta en la Cámara Alta". "Y lo que yo tengo que hacer por responsabilidad es evitar que controle la mayoría absoluta y que bloqueen el Congreso de forma constante", ha resaltado, para añadir que sus compañeros del País Vasco "lo entendieron perfectamente".

Además, el presidente de los 'populares' ha señalado que el Partido Popular está "en condiciones de poder conseguir un diputado en Guipúzcoa", donde la formación ha fichado a un joven de 22 años, Jon Echeverría.

Feijóo ha llamado a votar al PP en Euskadi en las próximas elecciones recordando que hay compañeros del partido que "han dado la vida" y que han sido "muy firmes en el Estado de Derecho". "Nunca hemos pactado con Bildu", ha enfatizado.

El líder de PP ha reclamado apoyo para el PP en Guipúzcoa con el objetivo de que pueda seguir "denunciando la política penitenciaria lamentable que ha hecho el Gobierno con el pacto encapuchado que ha firmado con Bildu". "Presos por presupuestos, esto es lo que dicho Otegi y que ha pasado en la anterior legislatura", ha afirmado.

TELLADO JUSTIFICA EL PACTO DEL PP CON VOX

Por su parte, el secretario general del Partido Popular ha asegurado que los pactos con Vox para el Senado, responden a una necesidad para hacerse con una mayoría que controle la Cámara Alta.

En una entrevista en 'TVE', que a recogido Europa Press, Tellado ha explicado que la prioridad es evitar que el PSOE y sus socios utilicen la Cámara territorial para hacer contrapoder al Gobierno, si el presidente del Partido Popular llega a la Moncloa.

Por último, ha reprochado al PSOE que por "vergüenza" oculte sus siglas. Y ha denunciado que la izquierda tiene como objetivo "controlar y hacer inoperativo" el Senado del Reino de España durante la próxima legislatura.