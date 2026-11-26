MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP en las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido una "carta a la ciudadanía" revelando parte de su lado más personal, a la vez que ha pedido "una oportunidad" el 29N. "A guapo, dicen, me gana Sánchez. A fuerte, sin duda, Abascal. Pero soy un político honrado y si me das una oportunidad no te voy a fallar", ha defendido en una publicación en la red social 'X'.

A guapo, dicen, me gana Sánchez.

A fuerte, sin duda, Abascal.



Pero soy un político honrado y si me das una oportunidad no te voy a fallar.



MI CARTA A LA CIUDADANÍA 👇 pic.twitter.com/xs1CB7FWew — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 26, 2026

En el vídeo, a menos de 48 horas para que termine la campaña electoral, Feijóo se ha presentado a los electores para que le "entreguen" su confianza para dirigir la nación. El líder del PP ha recordado sus orígenes humildes, "a mucha honra", en la "España rural y vaciada", indicando que estudió en una aldea rural en la que no le enseñaron inglés en la escuela y tampoco aprendió después a hablarlo.

El candidato del PP también ha señalado que, al contrario que Abascal y Sánchez, él no sabe "montar a caballo" y no juega "bien" el baloncesto, pero tampoco va a "festivales" y "seguro" que su lista de Spotify "no coincide con la de la mayoría de los jóvenes de nuestro país".

"A guapo dicen que me gana Sánchez y a fuerte, eso sí, me gana Abascal", ha continuado Feijóo, en el que también ha admitido que no sabe "mucho de toros", pero tiene amigos toreros, y ha revelado sus gustos futbolísticos. "Soy del Deport (A Coruña) por mi padre y del Real Madrid por mi hijo. No me gusta que pierda el Celta. Y no me gusta que pierdan los equipos españoles cuando juegan en Europa", ha subrayado.

Feijóo ha ironizado con su edad --"Tengo 65 años. Supongo que por eso hay mucha gente que me quiere jubilar-- y ha hecho autocrítica con que utiliza "el móvil más de la cuenta", por lo que es un "mal ejemplo" para su hijo de 9 años.

El presidente 'popular' ha lamentado además que lee "pocas novelas" porque dedica su tiempo a leer informes y ha confesado que echa de menos a su familia de Galicia cuando está en Madrid, pero también a su esposa e hijo cuando está fuera de casa.

"NO MIENTO"

En referencia a las apariciones de Pedro Sánchez en la campaña del 29N, Feijóo ha defendido que él no canta ni baila en estos actos electorales y tampoco "besa" a su pareja en los mitines.

"Pero dicho todo esto, voy a decirte algo que creo que importa más. Soy un político honesto. No miento. No robo. No lo he hecho en 30 años de trayectoria pública", ha recalcado el líder del PP.

Dicho esto, ha reiterado en su carta a los ciudadanos que es "una persona honesta" y trabajadora que tiene "una cosa clara". "Si me das una oportunidad, no voy a fallar. Vamos a recuperarnos como país. A dejar de perseguir al diferente. A respetar la discrepancia", ha zanjado.

"Vamos a gestionar España. A gestionar una gran nación. La gestión reemplazará a la frivolidad. Seremos un país mejor, pero para eso, insisto, te pido una oportunidad. No voy a fallar, no te voy a fallar", ha concluido.