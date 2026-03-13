Feijóo ataca a Sánchez por recaudar más con Irán y no actuar: "Dice 'No a la guerra' pero sí al dinero que da la guerra"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, a 28 de febrero de 2026, en Ávila, Castilla León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

Asegura que "cada día que pasa sin que el Gobierno tome medidas, es un día más de asfixia a la gente"

PONFERRADA (LEÓN)/MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente este viernes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por estar recaudando más con la "inflación que genera" el conflicto en Oriente Próximo pero seguir sin tomar medidas para ayudar a las familias y a las empresas.

"Siguen recaudando y dicen que 'No a la guerra', pero sí al dinero que les da la guerra. ¡Hombre, un poco de respeto por la gente!", ha exclamado Feijóo en un mitin en la Casa de la Cultura de Ponferrada (León), en el que también han intervenido la cabeza de lista por la provincia, María José Álvarez; la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz; y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

Después de que el PP anunciara una batería de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán --que el PP remitió al Gobierno el pasado miércoles--, Feijóo ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga sin actuar.

VE "DEMAGÓGICO" EL DISCURSO DEL GOBIERNO

"No se puede enarbolar con una mano el eslogan del 'No a la guerra' y poner la otra para recaudar la inflación que genera la guerra. Eso es doblemente demagógico", ha abundado el presidente de los 'populares'.

Feijóo ha afirmado que "cada día que pasa sin que el Gobierno tome medidas, es un día más de asfixia a la gente y un día más de Sánchez recaudando de más", resaltando que el gasóleo ha subido más de un 14%, la gasolina más de un 8%".

Por eso, ha subrayado que el Gobierno "no puede seguir beneficiándose de los efectos de la guerra" mientras que los agricultores, los transportistas, los marineros o las familias pagan las consecuencias de ese conflicto bélico.

OFRECE PROPUESTAS DEL PP: "ESAS SON MEDIDAS DE VERDAD"

En este punto, ha recordado al Ejecutivo las propuestas que ha presentado el PP: adecuar el IRPF a la inflación, de forma que "baje la tarifa de la renta y duplique las bonificaciones por hijo" para ayudar a las familias; eliminar el impuesto de generación eléctrica que supone "rebajar el recibo de la luz en un 4%"; "rebajar el IVA del 21% al 10% de la electricidad"; y "rebajar el IVA del 21% al 10% del gasóleo, de la gasolina y del gas".

Además, Feijóo ha pedido rebajar al 11% el precio del combustible agrícola, "que lo está pagando la gente del campo", y el de los transportistas y marineros. "Esas son medidas de verdad. Esas son medidas que afectan a las familias y a las empresas. Lo demás es recaudar", ha resaltado.