PP se inclina por "explorar" la vía de Venezuela para compra de petróleo como "plan B" a propuesta de Trump con Rusia

JAÉN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del Partido Popular Juan Bravo, ha reconocido este viernes sus dudas "si la mejor política es comprar en Rusia o comprar en otros sitios", en alusión a la posibilidad de que ahora Estados Unidos impulse la compra de petróleo a Rusia para contrarrestar los problemas de abastecimiento por el cierre del Estrecho de Ormuz tras el ataque a Irán.

En declaraciones a los medios de comunicación durante un encuentro con la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bravo ha sostenido que "a lo mejor no hace falta ni siquiera ir a Rusia y podemos trabajarlo vía Venezuela", por cuanto ha apelado en este último caso a que "además están empresas españolas".

El también diputado en el Congreso por la circunscripción de Sevilla ha esgrimido un "no lo sé" y ha considerado que "son los técnicos los que lo tienen que decidir", aunque de igual forma ha pedido desde la perspectiva de España "trabajar para tener plan B y plan C".

Ha blandido en este sentido la decisión de 32 países de liberar sus reservas de petróleo, por lo que ha recordado que el Gobierno ha señalado que "teníamos reservas aproximadamente para 90 días" y con esa referencia temporal ha instado a "no esperar al día 89 para pensar qué hacemos".

"Es decir, hay que tener el plan B", ha insistido el dirigente nacional del Partido Popular, quien en paralelo a las reservas ha pedido "abrir expectativas y ver hacia dónde podemos ir", por cuanto ha apelado a que "no nos pille una situación si se complica".

Bravo ha reconocido la aspiración de que este conflicto bélico "termine cuanto antes y con los menos daños posible".

Cuestionado por la posibilidad de que el Gobierno se dirigiera a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, para propiciar esa compra de petróleo ha asegurado que "tenemos una ventaja" desde la perspectiva de España, que sería que hay "una cordobesa para ser más concretos" al frente de la Dirección General de Energía de la Unión Europea con "unas capacidades muy importantes" y en ese caso se ha declarado partidario de "intentar apoyar a los técnicos en las decisiones que tomen".

Ante la pregunta de las medidas en las que pueda trabajar el Gobierno para contrarrestar los efectos económicos del ataque a Irán, Bravo ha señalado a los periodistas que "les puedo contar las de Portugal, las de Italia" o las propuestas que ha llevado el PP al Senado, para concluir que "no conozco las del gobierno".

"Lo que me parece mal es que de momento cuando usted ponga hoy la gasolina el Gobierno va a recaudar más porque la gasolina ha subido y usted pagará más IVA", ha seguido argumentando el dirigente nacional del PP, antes de subrayar el hecho de que se trata de "un Gobierno que lo que hace cada día es recaudar más".

Ha lamentado "un incremento de los costes" asociado a la guerra, así como que esos costes "lo pagamos todos nosotros", de manera que "pagan los empresarios y tienen que repercutir sobre el ciudadano", para apuntar entonces la conclusión de un estudio acerca de que desde el inicio del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, que fue el sábado 28 de febrero, "ha costado más de 3.000 millones de euros a la economía española".

Ha apelado Bravo entonces a la repercusión particular en un ámbito como el agrícola y el olivarero en Jaén y advertir entonces de que "hay agricultores y ganaderos que no están haciendo las labores que tienen que hacer porque no se pueden permitir llenar un depósito a 300 euros", así como ha esgrimido que esta es una de los propuestas de su partido y "la que quiere el gobierno no la sabemos".

"En un sector que tiene cierta incertidumbre lógica por Mercosur, le hemos prometido que le vamos a poner 45.000 millones más, le hemos prometido que vamos a reducir las cargas administrativas y burocráticas que nos pedían", ha seguido explicando Bravo.

"Mercosur es una buena oportunidad, si va acompañado de 45.000 millones, de reducción de trabas administrativas y burocráticas, y, lógicamente, mayores controles en frontera para que compitamos con las mismas condiciones y, a día de hoy, eso no se está produciendo", ha remachado su reflexión el vicesecretario de Economía del Partido Popular.