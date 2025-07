Feijóo avisa a Puigdemont que Sánchez le ha "estafado" con la amnistía y que quien lo está "rentabilizando" es Illa

Descarta viajar a Waterloo pero dice que Junts debe decidir si quiere "seguir manteniendo a Sánchez e impulsando" al PSC en Cataluña

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado rotundo que no viajará a Waterloo para verse con el expresidente Carles Puigdemont como demanda Junts si el PP quiere abordar la situación política tras el encarcelamiento del ex 'número tres' del PP Santos Cerdán. Eso sí, ha emplazado a Puigdemont a reflexionar porque, según ha dicho, Pedro Sánchez le ha "mentido", le ha "utilizado" y le ha "estafado" con la amnistía y quien está "rentabilizando" la situación es el socialista Salvador Illa.

"Yo no he mentido nunca al señor Puigdemont. El señor Sánchez constantemente. El señor Sánchez la ha estafado con esa presunta amnistía, que dije desde el principio que esa amnistía era inconstitucional y lo mantengo", ha manifestado Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

El presidente del PP ha indicado que, auque el Tribunal Constitucional avale la ley de amnistía, esa norma "no pasará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque la malversación va en contra de los Tratados y no se puede amnistiar aquello que el derecho europeo impide".

DEFIENDE EL CONTACTO DEL PP CON LA PORTAVOZ DE JUNTS

En este punto, Feijóo ha indicado que Puigdemont "sabe perfectamente" que no va a negociar con él ni va a viajar a Waterloo y ha defendido la "vía de contacto" que el Grupo Popular ha abierto con la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

"Supongo que la portavoz no hará nada ni dirá nada que el señor Puigdemont no le dé el visto bueno, pero esa es la vía de contacto lógica que hemos de mantener y que hemos de insistir", ha manifestado.

Eso sí, el presidente del PP ha reconocido que en esta legislatura el Grupo Popular ha aprobado "muchas cosas" conjuntamente en el Congreso de los Diputados con Vox, Junts, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria.

"ESPAÑA NO ESTÁ EN VENTA"

Feijóo ha recalcado que "España no está en venta" y ha defendido que en España manden "las mayorías", en lugar de "siete diputados". Sin embargo, ha reiterado que Sánchez "ha estafado" a Puigdemont y que quien está rentabilizando ese "engaño" es Salvador Illa.

"Por lo tanto, yo no le he estafado. El señor Sánchez, sí. Le vendió una amnistía y ahora resulta que el señor Puigdemont sigue imputado, sigue procesado y no se le aplica la amnistía. Yo no he estafado al señor Puigdemont", ha enfatizado.

A su entender, Junts debería reflexionar acerca de si le "va bien mantener a Sánchez en el Gobierno". "Pues tendrá que decidir si quiere seguir manteniendo a Sánchez e impulsando al señor Illa como presidente de la Generalitat o lo que quiere es abrir un nuevo periodo, poner el contador a cero y que los españoles y, por lo tanto, los catalanes hablen", ha apostillado.

"CUATRO VOTOS" PARA LA MOCIÓN DE CENSURA

Feijóo ha descartado en este momento una moción de censura alegando que le faltan "cuatro votos". "Si tuviese esos cuatro votos la presentaría esta mañana", ha enfatizado, para añadir que él no está "con la ansiedad de intentar ser presidente del Gobierno" a cualquier precio.

En este punto, ha señalado que él esta presentando un proyecto que "no distinga ni derechas ni izquierdas" y que sea "un proyecto transversal" y "de centralidad". "El cambio político que necesita España es el mismo que necesitaba en el año 82 con Felipe González. Y la regeneración democrática que necesita España es la que necesitaba en el año 96 cuando ganó Aznar", ha manifestado.