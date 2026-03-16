Feijóo, 'barones' y cargos del PP reciben a Mañueco con una prolongada ovación a su llegada a 'Génova'

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó (3i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), junto a otras figuras del Partido Popular - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, varios 'barones' territoriales y cargos de la formación han recibido este lunes con una prolongada ovación al presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, tras su victoria en las elecciones de este domingo.

El PP ha sido la fuerza ganadora de las elecciones de Castilla y León tras casi 40 años de gobierno, logrando 33 escaños y subiendo cuatro puntos más que hace cuatro años (35,4%). Además, los 'populares' han conseguido contener a Vox, que no ha superado la barrera del 20% de los votos, a lo que aspiraban los de Santiago Abascal.

Como ya ocurrió con María Guardiola y Jorge Azcón tras las elecciones en Extremadura y Aragón, Feijóo y dirigentes del PP han recibido a Mañueco con un fuerte aplauso a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido-- que va a analizar los resultados.

Este lunes le esperaban en la sede nacional del PP otros 'barones' y presidentes del PP como Azcón, Guardiola, Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Fernando López Miras (Murcia), Javier de Andrés (País Vasco), Javier García (Navarra) o Paco Núñez (Castilla-La Mancha), entre otros.

EUFORIA EN LA SEDE DEL PP

La euforia que ya se vivió anoche en la sede del PP se ha vuelto a repetir esta mañana. Feijóo siguió el escrutinio en 'Génova' acompañado por miembros del comité de dirección del partido y mantuvo una videollamada con Mañueco, al que dio la enhorabuena por sus resultados.

"Hemos sido los más votados, los que más hemos crecido y triplicamos la distancia con el PSOE respecto a 2022", afirmó Feijóo. Además, destacó que "de las últimas doce noches electorales, el PP cosecha diez victorias".

"Los españoles nos siguen ratificando como la única opción de gestión y son claros: España tiene alternativa. Vamos a por ella", aseguró el líder del PP en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

MAÑUECO APELA AL DIÁLOGO Antes de entrar en la sede del PP, Mañueco ha dicho a los medios que el PP ha recibido el "encargo" de dialogar con el resto de fuerzas políticas, al tiempo que ha indicado que una "buena base" para dialogar con Vox sería el documento que firmó en 2022 para formar un gobierno de coalición.

Como ha venido afirmando en la campaña, el dirigente regional del PP ha insistido en que lo mejor para su comunidad en la última legislatura fue el gobierno en solitario que presidió, ya después de la salida Vox.

A su juicio, lo importante respecto del futuro de Castilla y León es ser capaz "de construir un proyecto" para los habitantes de la región pues "no se trata de sentarnos en el gobierno o no". "Nos han hecho un encargo de que tenemos que dialogar y es lo que vamos a hacer", ha enfatizado Mañueco.