Feijóo carga contra Sánchez por llamar "fachas" a millones de españoles y le avisa: "España no va a amnistiar al PSOE"

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este lunes contra Pedro Sánchez por llamar "fachas" a millones de "compatriotas" que no entienden la "sumisión" de su Ejecutivo a los independentistas y ha resaltado que "descalificar de esta forma tan grosera" no lo había hecho "ningún presidente del Gobierno". Además, la víspera de que se apruebe en el Pleno del Congreso la Ley de Amnistía le ha avisado que "España no va a amnistiar al PSOE".

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, Feijóo ha sacado pecho de la movilización este domingo en Plaza de España organizada por su partido, que reunió a más de 70.000 personas, según el PP. "El PSOE está fiando su presente y su futuro a la amnesia colectiva, pero la amnesia colectiva de la sociedad española no va a ocurrir. España no va a olvidar lo que el PSOE está haciendo sin su consentimiento", ha proclamado.

Dicho esto, ha avisado a Sánchez y el PSOE que España "no va a callar ni va a agachar la cabeza ante nadie" y por eso este domingo el PP "volvió a llenar las calles de ciudadanos que no se rinden". "Y por supuesto España no va a amnistiar al Partido Socialista", ha aseverado.

ESTE MARTES PEDIRÁ RESPETO A SÁNCHEZ

Después de que Sánchez asegurase este domingo en La Vanguardia que hay una "fachosfera que polariza e insulta para desmovilizar al electorado y derrotar al Gobierno", Feijóo ha arremetido duramente contra esas palabras porque, según ha dicho, "calificó de fachas a los millones de personas" que están "en contra de la impunidad por el poder y a los millones de españoles que están en contra de los privilegios separatistas".

Dicho esto, ha señalado que este martes le exigirá en el Congreso "respeto" hacia esa España que "no entiende de la sumisión del Gobierno" a los independentistas y hacia esos españoles que "no están dispuestos a ser menos que los demás".

A su entender, Sánchez está cometiendo "error tras error" pero "descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas, llamándoles fachas, eso no lo había hecho ningún presidente del Gobierno en la historia democrática del país".

