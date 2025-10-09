Feijóo celebra el acuerdo de Israel y Hamás y valora que el plan de paz de Trump para Gaza "empieza a dar sus frutos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado que el plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "empieza a dar sus frutos", después de que el mandatario norteamericano haya anunciado que Israel y la organización terrorista Hamás han acordado la implementación de la primera fase de la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes.

"El plan de paz parece que empieza a dar frutos. El alto el fuego y la liberación de rehenes y presos avanzan. El plan debe cumplirse en su totalidad. El acuerdo y la paz son posibles", ha expresado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X.

Feijóo ya calificó la semana pasada el plan de paz para Gaza de Trump como "realista", celebrando que "sin Hamás", "sin anexiones" y con un "gobierno tecnocrático" en Palestina "un futuro de paz es posible".

Las declaraciones de Feijóo tienen lugar después de que el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) hayan alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo" y ha asegurado que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".