Feijóo censura el pacto de Sánchez con ERC y avisa que la "igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar "apuntalar" un Gobierno "en ruinas" tras su pacto con ERC en materia de financiación y le ha advertido de que "la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio".

Así se ha pronunciado después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, haya anunciado --tras verse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa-- que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad, con un incremento de su capacidad presupuestaria de un 12%, y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Los detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación, los dará este viernes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El jefe de la oposición ha afirmado que "la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio" y ha recalcado que La Moncloa "no es una casa de empeños para apuntalar un Gobierno en ruinas".

"La financiación autonómica debe perseguir el bien común y así será cuando gobernemos", ha declarado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, considera que están ante "un caso claro de corrupción política porque utilizan el dinero de todos los españoles para comprar los votos".

Así, ha dicho que el objetivo es que Pedro Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno de España" y que Salvador Illa "siga siendo presidente de la Generalitat". "Porque si se acercan ustedes al programa electoral del PSOE no encontrarán ni financiación singular, ni condonación, ni nada parecido", ha manifestado Bravo en unas declaraciones grabadas que ha difundido el partido.

Bravo también ha criticado que el presidente del Gobierno reciba en Moncloa a representantes de un partido que "no creen en España" y que "hablan del independentismo, en lugar de hablar del sistema de financiación autonómica con el conjunto de los españoles, con el conjunto de las comunidades autónomas".

Es más, el dirigente del PP ha dicho que "sorprende aún más que dos partidos que se dicen de izquierdas hayan acordado que el que más tiene va a recibir más". Según ha recordado, el sistema que recoge la Constitución es "el de solidaridad", de forma que "los que más tienen ayudan a los que más dificultades tienen". "Eso lo acaban de romper", ha enfatizado.

Bravo ha recordado que el PP ya presentó su propuesta, firmada por todos los presidentes de su partido el 6 de septiembre del 2024 y ha añadido que es un "sistema multilateral" en el que participan "todos", "teniendo en cuenta las condiciones" de "todas las comunidades autónomas" y "atendiendo a cada una de ellas".

Además, ha recordado que incluía "un fondo transitorio hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación, atendiendo a las inversiones, atendiendo a los fondos europeos, atendiendo a los compromisos de equilibrio presupuestario, de todo ese tipo de cuestiones".

"Ese es el compromiso del Partido Popular para los españoles, porque el día 1 de Feijóo trabajará para que haya en un plazo de un año un nuevo sistema de financiación autonómica", ha manifestado Bravo.

Fuentes de la dirección nacional del PP han asegurado que quien tiene que explicar "el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán" debe ser la ministra de Hacienda, María Jesús Montero" y la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría.

Ambas serán las candidatas del PSOE en las próximas citas electorales. Así, Alegría competirá el próximo 8 de febrero con el 'popular' Jorge Azcón por la presidencia de Aragón mientras que Montero se enfrentará al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en las autonómicas de esa comunidad, que previsiblemente serán en el mes de junio.