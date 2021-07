Feijóo, sobre la cita con Sánchez en Salamanca: "No es una Conferencia de Presidentes, es una reunión"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que ve "bastantes razonables" las críticas y peticiones de otros dirigentes autonómicos que han puesto el foco en que la Conferencia de Presidentes convocada para el 30 de julio en Salamanca no se ajusta a la normativa de este tipo de citas.

"No es una Conferencia de Presidentes, es una reunión de presidentes convocados por el presidente del Gobierno, a la que vamos por lealtad institucional y por responsabilidad", ha sentenciado Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde ha recordado que este tipo de cumbres tienen un reglamento específico aprobado en el Senado.

"Dedicamos varios días con varias jornadas preparatorias para regular el propio funcionamiento de la Conferencia de Presidentes y ninguna de las que realizamos desde hace meses cumple la normativa", se ha quejado.

"NO SE CUMPLE LA NORMATIVA"

Para Feijóo, este tipo de citas no son como tal una conferencia de presidentes porque "no se cumple la normativa, no hay documentación previa, no hay un pacto en asuntos del orden del día y no hay ninguna resolución de obligado cumplimiento".

Al tiempo, ha ironizado con que el orden del día de la cumbre de Salaman es "muy sencilla". "Hay una intervención del presidente, después de los presidentes autonómicos y cierre del presidente", ha relatado, para concluir que "eso no es una Conferencia de Presidentes, sino una reunión del presidente del Gobierno con presidentes autonómicos".