Feijóo comparecerá el miércoles para hacer balance del curso y presentar su alternativa ante un Gobierno que "agoniza"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 22 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá el próximo miércoles ante los medios de comunicación para hacer su tradicional balance del curso político y presentar su alternativa ante un Gobierno que "agoniza".

Así lo ha anunciado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección que ha presidido el propio Feijóo y que ha tenido como tema central la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol.

Ezcurra ha repasado algunos de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE y ha señalado que de eso y otras muchas cuestiones "va a dar cumplida cuenta Alberto Núñez Feijóo este miércoles en su tradicional rueda de prensa de balance del curso político".

"Será desde luego un balance de año intenso en el que el Gobierno se descompone y agoniza y en el que la alternativa está lista y preparada y con ganas para la reconstrucción nacional", ha enfatizado la dirigente del PP.

De esta forma, el jefe de la oposición se adelanta al presidente del Gobierno en su comparecencia ante los medios de comunicación, dado que Pedro Sánchez tiene previsto hacer balance en el Palacio de la Moncloa el martes 28.

"Lo que sabemos es que Moncloa nos ha trasladado que el presidente del gobierno se va a coger las vacaciones más largas de toda la legislatura", ha criticado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP.

ACONSEJA A SÁNCHEZ HACER "LA MALETA" DE MONCLOA

Además, ha indicado que para ser "la semana de la maleta" --ante las vacaciones de verano-- convendría que le jefe del Ejecutivo fuera preparando la "maleta" de "salida" del Palacio de la Moncloa porque cuando no puede aprobar cuentas ni gobernar "lo que tiene que hacer es devolverle la voz a los ciudadanos y convocar elecciones".

"Al final los tribunales van a decir lo que ha hecho cada uno y vamos a respetar todas las decisiones, pero hay algo que no va a decidir ningún juzgado y esa es la responsabilidad política. Y en democracia la responsabilidad política se cobra en las urnas", ha manifestado, para añadir que "Pedro Sánchez ha perdido el norte" porque "en lugar de asumir lo inevitable", la "emprende" contra los jueces y aquellos que "no le bailan el agua".