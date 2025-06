Feijóo comparte la "repugnancia" de "muchas mujeres" tras audios de Ábalos con Koldo y reivindica una política distinta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la segunda jornada del foro Santander Women Now, en el Beatriz Madrid, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). Santander WomenNOW ha celebrado su séptima edición ayer y hoy. El congreso, organizado po - Diego Radamés - Europa Press

Asegura que tienen todavía "mucho trabajo" por delante "para la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido este jueves la "enorme indignación" y "repugnancia" que han sentido "muchas mujeres" en España con los audios que se han conocido, en alusión a las conversaciones machistas entre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García sobre prostitución, y ha reivindicado una política distinta a la que practica el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Yo lamento enormemente la imagen de la política española en este ámbito. La política en la que creo, la que he ejercido toda mi vida, es exactamente lo contrario a esto", ha declarado Feijóo en la clausura del evento Santander WomenNow 2025 en Madrid.

El jefe de la oposición ha dicho estar seguro de que en las últimas semanas "muchas mujeres han sentido una enorme indignación leyendo las crónicas de actividad y de actualidad política" en España, tras los audios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ante la investigación por el llamado 'caso Koldo'.

"No me voy a entretener en los detalles, ustedes los conocen igual que yo. No hace falta ser de ningún partido concreto para sentir repugnancia de lo que hemos leído, de los audios que hemos escuchado, de los detalles sobre cómo algunos políticos tratan a las mujeres", ha enfatizado.

"EXISTE UNA POLÍTICA DISTINTA"

El presidente del Partido Popular ha reivindicado otra política en España. "La inmensa mayoría de los políticos no somos así, con independencia del partido político en el que militemos. Y creo que es justo decirlo, al menos es lo que yo pienso", ha apostillado.

Feijóo ha arrancado la clausura del acto asegurando que cuando hace tres meses comprometió su asistencia "ya había turbulencias en la política española" pero no sabía que "le iba tocar en un día donde la turbulencia está en su máximo apogeo".

"Y es mi deber recordar que existe una política distinta que tiene que estar a la altura de un gran país, que es España", ha manifestado, para añadir que en sus 30 años dedicado a la política no había visto una crisis como la que están viviendo en la actualidad ante los presuntos casos de corrupción que afectan al Ejecutivo de Sánchez.

"ALFOMBRA ROJA PARA LA NATALIDAD"

El líder del PP ha asegurado que trabajará "sin descanso para que las mujeres nazcan, crezcan y vivan en una España más justa, más segura y más próspera". "Nuestro país se parece mucho más a las mujeres admirables que a las actitudes que las desprecian", ha advertido.

Feijóo ha apostado por un país en el que "las niñas sepan que pueden conseguir todo aquello que quieran sin que nadie las penalice por ser mujeres". Y para ello, ha proseguido, han de reconocer que "aún quedan muchas cosas por hacer".

En este punto, ha admitido que tienen "todavía mucho trabajo para la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres" y ha defendido continuar con esa labor pero sin eslóganes. "La España en la que creo, desde luego, tiene que poner alfombra roja para algunas cosas. La primera, para la natalidad. La segunda, para despenalizar la maternidad. Y la tercera, para seguir impulsando el talento femenino", ha manifestado.

Además, ha lamentado que muchas mujeres vean frenadas sus carreras por la maternidad, subrayando que el 75% de los empleos a tiempo parcial los ocupan mujeres y que ellas asumen el 85% de las excedencias por cuidados. "Ni quienes dicen que no hay que hacer nada más por la igualdad ni quienes creen que esto se arregla con eslóganes me representan", ha agregado.

Finalmente, ha recordado que, como presidente de la Xunta de Galicia, esta comunidad se convirtió en la primera autonomía en lograr la completa gratuidad de la educación infantil y ha presumido de ello como ejemplo de "política útil".