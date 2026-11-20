El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez (1i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (2i), durante un mitin del partido de cara a las elecciones del 29N, a 20 de noviembre de 2026, en Santa Cruz d - Europa Press Canarias - Europa Press

En El Hierro y Santa Cruz de Tenerife expone sus promesas en materia migratoria: "No hemos improvisado nada, no estamos copiando nada"

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su visita a Canarias para desgranar algunos de sus compromisos en materia migratoria si llega al Palacio de la Moncloa, como averiguar la identidad de aquellos que entraron de forma irregular en un máximo de siete días y su verdadera edad en un máximo de 72 horas.

Así, se ha pronunciado en un mitin en el auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife junto al presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, y el candidato al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega. Al acto han acudido dos expresidentes del partido en Canarias, Asier Antona y José Manuel Soria.

Previamente, Feijóo ha visitado el pueblo de La Restinga en El Hierro, ante la emergencia migratoria que vive la isla. Allí ha prometido que si llega a Moncloa creará un mando único en inmigración para coordinar la respuesta al problema migratorio y cambiará el Código Penal para endurecer la persecución a las mafias que trafican con personas. "SI SOY PRESIDENTE, JAMÁS DEJARÉ SOLA A CANARIAS"

Ante unas 1.500 personas que, según fuentes del PP, han asistido al mitin de Santa Cruz de Tenerife, Feijóo se ha comprometido con Canarias frente "al abandono" al que, a su juicio, ha sometido a la isla el Ejecutivo de Sánchez. "Si soy presidente, mi Gobierno jamás dejará a Canarias sola", ha asegurado.

Feijóo ha afirmado que Canarias "necesita apoyo" y un Gobierno "capaz de poner fin al descontrol migratorio". "Nosotros sabemos cómo hacerlo: usando todos los instrumentos a nuestro alcance que no ha querido usar el Gobierno", ha explicado.

Por eso, ha prometido reforzar de forma permanente la Guardia Civil y de Policía Nacional para asegurar el control de las fronteras; solicitar la presencia estable de Frontex y estrechar la cooperación con Europol; y aumentar las patrulleras de la Guardia Civil, dotándolas de drones, de satélites y de tecnología de defensa.

También se ha comprometido a acabar con el "negocio de quienes trafican con seres humanos" persiguiendo a "quien suministre embarcaciones, combustible o dinero a las mafias". "Vamos a luchar contra las mafias que trafican con seres humanos", ha proclamado. "Y quien cometa delitos de tráfico en aguas internacionales, cuando las embarcaciones lleguen a puertos españoles, les vamos a detener", ha añadido.

Feijóo ha avanzado además que si gobierna impulsará todos los recursos diplomáticos para frenar la inmigración irregular en los países de origen y de tránsito, al tiempo que aplicará el Plan Europeo de Inmigración y Asilo, así como el nuevo Reglamento europeo de Retornos.

Y como dijo en El Hierro, ha abogado por modificar la Ley del Menor para que esos niños migrantes que llegaron de forma irregular "vuelvan junto con sus familias". "Hemos de impulsar los retornos voluntarios. Hemos de exigir la cooperación de los países de origen o no tendrán fondos de cooperación. Es lógico, o cooperamos todos o no", ha avisado.

También ha apostado por desplegar las Fuerzas Armadas "cuando exija la seguridad nacional", al tiempo que ha defendido "establecer cupos anuales que determinen cuántos empleos necesita España y en qué sectores". "Hemos de averiguar la identidad de quien llega en un máximo de siete días y la verdadera edad en un máximo de 72 horas", ha agregado.

Entre aplausos de los asistentes, Feijóo ha subrayado que ésta es la propuesta migratoria del PP para Canarias y para España porque se trata de que no sea "el país con el mayor efecto llamada de la Unión Europea" como, a su juicio, ocurre ahora.

El líder del PP también se ha comprometido a "no regularizar incondicionalmente a todos los migrantes irregulares que estén en nuestro país". "Eso no se puede hacer. Darle derechos a lo ilegal no se puede hacer", ha enfatizado.

Además, ha avisado que aquellos que quieran vivir en este país deberán "cumplir las leyes" y "esforzarse" como lo hacen los españoles. Y será España la que decida "quien entra, cuándo entra y para qué entra", según ha añadido.

Feijóo ha recordado que el PP ya presentó muchas de estas medidas en Barcelona hace dos años y las incluyeron en la ponencia política que el PP aprobó en su congreso nacional celebrado en Madrid hace un año. "No hemos improvisado nada, no estamos copiando nada. Estamos, después de reflexionar, haciendo y proponiendo lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer", ha aseverado, dejando claro de esta forma que el PP no ha seguido la estela de Vox.