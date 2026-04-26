Feijóo condena el intento de atentado a Trump: "La discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este domingo su más "absoluta" condena y la de su partido al intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton en el que ha sido detenido el tirador, un profesor californiano de 31 años.

"Mi más absoluta condena y la del PP del ataque sufrido por el Presidente de EEUU, Donald Trump. La discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas. Defendamos la democracia", ha señalado en un mensaje publicado en su perfil de X.

Este mensaje se suma al que también ha publicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su caso ha afirmado que "la violencia nunca es el camino. "Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente Donald Trump. La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", ha asegurado.

Trump y su mujer Melania Trump han sido evacuados de la cena de corresponsales a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense, que se ha saldado con un agente herido, aunque su vida de momento no corre peligro.

Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior. Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos, en comentarios a Fox News, han precisado que se trata de Cole Allen, profesor, con domicilio en la ciudad de Torrance y al que se le imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.