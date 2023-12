Feijóo constata que Sánchez no va "rectificar" y que el margen para cualquier acuerdo lo marca el independentismo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha constatado este viernes en su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el líder socialista no tiene "voluntad de rectificación" y que el "margen de maniobra" para cualquier acuerdo entre ambos "es el que dejen los independentistas".

En la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso, tras la entrevista, Feijóo ha lamentado que el presidente le haya dejado claro que va a seguir adelante con la Ley de Amnistía y ha recalcado que, al contrario que Sánchez, el no se va a "plegar" a las demandas de las formaciones soberanistas.

En todo caso, ha señalado que el encuentro ha sido "oportuno" y que se ha "celebrado de forma adecuada" y que el PP, como partido constitucionalista, ha acudido "por respeto" tanto a la Presidencia del Gobierno como a la mayoría de españoles que, "como primer partido de España" representa el PP.

Según Feijóo, la cita "ha respondido a las expectativas": "Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí que me preocupa", ha resumido, incidiendo en que "para un constitucionalista llegar acuerdos" con Pedro Sánchez "es muy difícil".