Feijóo, convencido de que los andaluces no votarán a la "vicepresidenta de Sánchez" porque "saben bien lo que ha hecho"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado hoy convencido de que los andaluces no van a votar a la vicepresidenta de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, candidata a la junta de Andalucía, porque la conocen y "saben bien lo que ha hecho" en Sanidad y Economía cuando fue consejera de la Junta y en los siete años de Gobierno. Ha asegurado que el PP ganará los comicios y la duda es si será o no con mayoría absoluta.

El líder popular ha realizado estas afirmaciones durante una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha explicado que habló ayer con Juanma Moreno, sobre las seis y media de la tarde, y éste le explicó cuáles son las razones que le han llevado a proponer el día 17 de mayo para celebrar los comicios regionales.

Feijóo no lo considera un adelanto por que entiende que la "legislatura está vencida" ya que finalizaría el 19 de junio al cumplirse los cuatro años. Y ha concluido, según ha señalado, con "un gobierno estable, un presidente limpio y una Andalucía creciendo".

En su opinión, es un buen momento para acreditar que se puede hacer "política de otra forma" y tener un presidente "decente" en un Gobierno que cumple sus compromisos y finaliza la Legislatura.

Dicho esto, se ha referido a la candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. "No creo yo que los andaluces voten a la vicepresidenta de Sánchez, a la vicepresidenta Montero, porque la conocen ya de cuando estaba y ahora ya la conocen después de sus siete años en el gobierno de Sánchez", ha exclamado.

Y ha añadido que en Andalucía la gente conoce "muy bien" a Montero y "sabe muy bien lo que ha hecho con la sanidad cuando fue consejera de Sanidad, lo que ha hecho con la economía cuando fue consejera de Economía, cuáles eran sus compañeros de gobierno, algunos de ellos inhabilitados y condenados por el Tribunal Supremo".

Dicho esto, el presidente del PP se ha mostrado "absolutamente optimista" con las elecciones en Andalucía aún sabiendo, ha dicho, que las mayorías absolutas son muy difíciles. "En comunidades autónomas con ocho provincias, como es el caso de Andalucía, y por lo tanto con ocho restos, pues dependerá del escrutinio y de la fase final del escrutinio", ha recalcado.

En cualquier caso, ha explicado que todo parece indicar que el Partido Popular va a ganar las elecciones y la discusión es si las va a ganar o no con mayoría absoluta.

En cuanto a la política de pactos en caso de que necesite negociar con Vox en Andalucía, el dirigente 'popular' ha explicado que los líderes regionales tienen autonomía ya que las decisiones que atañen a sus comunidades son suyas.

No obstante, ha precisado que "el marco general de negociación", dado que el PP es un fuerza nacional, los temas nacionales los concreta el partido y eso, ha señalado, "afecta a todos los presidentes de comunidades autónomas, que por supuesto ese marco lo comparten".

Al ser preguntado si en estos comicios se van a examinar también Pedro Sánchez y él mismo, ha señalado que quien se examina es Andalucía, recordando que es la comunidad autónoma más poblada de España y está dentro de las "tres regiones más importantes del país en términos económicos, sociales, de crecimiento, de autónomos, de exportaciones, de creación de empresas".

"Andalucía estaba a la cola y ahora está, pues, a la cabeza", ha remachado antes de precisar que aquí se examinan todos los políticos todos los días, pero recalcando: "lo cierto y verdad es que, bueno, a mí no me importa cómo van los exámenes, de momento los exámenes van muy bien".

Preguntado sobre un sondeo que ayer publicaba El Español en el que da un repunto de diez escaños al PSOE a costa de Podemos y Sumar, Alberto Núñez Feijóo ha explicado que "es evidente" que la estrategia de Sánchez es "abandonar la socialdemocracia y convertirse en un partido radical de izquierdas y absorber el voto de Podemos y de Sumar para amortiguar su caída". Algo, ha añadido, que no es bueno para España.

SI ADAMUZ SE DA CON UN GOBIERNO DEL PP NO PODRÍA SALIR A LA CALLE

Feijóo no ha querido entrar a la pregunta de si el AVE a Málaga, que está interrumpido desde hace semanas, estaría ya arreglado en caso de que el problema hubiera ocurrido en Cataluña.

Pero sí ha dicho estar convencido de que si en lugar de gobernar el PSOE hubiera gobernado el PP cuando se produjo el accidente del tren de alta velocidad en Adamuz, con 46 muertos, además del accidente de Gelida en Cataluña, él no podría salir a la calle porque habría una "tensión enorme y manifestaciones de forma continuada y constante".

En este sentido, asegura que el accidente del AVE recuerda al apagón que sufrió España en 2025 y cuyas causas aún no se ha esclarecido. El dirigente popular ha explicado a este respecto que ahora están empezando a llegar los audios que Red Eléctrica negó al Senado y de ellos se deduce que la "negligencia de Red Eléctrica ha sido evidente".

"Pues con el AVE igual, nos han mentido, nos han dicho que había estado completamente reformada (la vía), falso, resulta que el carril estaba roto desde hacía 22 o 21 horas antes", ha recordado Feijóo, quien ha añadido que desde el año 2022, en que se produjo la liberalización de las vías, las compañías que las utilizan pagan 600 millones de euros por utilizarlas y ese dinero "no se está invirtiendo en mantenimiento".

Además, ha precisado que la velocidad de los trenes se va reduciendo de 250 kilómetros hacia abajo. "Esto es un disparate sin antecedentes. La situación de las infraestructuras viarias, ferroviarias y eléctricas, supone un enorme agujero de competencia en nuestro país y una enorme deuda", ha exclamado.