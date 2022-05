Feijóo convoca este viernes a sus parlamentarios en el Senado después de tomar posesión de su escaño en la Cámara

Será la primera reunión plenaria del Grupo Popular tras los cambios en los comités de dirección de los grupos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este viernes a las 11.00 horas a sus diputados y senadores en la Cámara Alta y lo hará poco después de haber tomado posesión de su escaño en el Senado, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En concreto, este martes el Parlamento de Galicia nombrará a Feijóo y a su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, senadores por designación autonómica. La sesión plenaria arrancará a las 16.00 horas con la designación de los senadores, que será a través de papeleta y urna.

Está previsto que el miércoles, a ser posible, Feijóo y Tellado tomen posesión de su escaño en el Senado. Además, deberá reunir toda la información requerida, como la declaración de actividades, bienes patrimoniales y rentas e intereses económicos, que se exigen para adquirir la condición plena de senador.

El líder del PP, que ya es presidente del Grupo Popular por ser jefe de la oposición, dispondrá de un despacho en la Cámara Alta y su intención es asistir todo lo que su agenda permita a las sesiones plenarias, según fuentes de su equipo.

El desembarco de Feijó en el Senado le permitirá mantener duelos cara a cara con Pedro Sánchez, si bien es cierto que a diferencia de los 'rifirrafes' semanales que se producen en el Congreso, la presencia del jefe del Ejecutivo en esa Cámara es menor y apenas ha asistido media docena de veces en los últimos meses.

Aunque está previsto que en julio se celebre en el Pleno del Congreso el Debate sobre el estado de la Nación, fuentes de la cúpula del PP ya anticipan que Feijóo no está buscando ese cara a cara con Sánchez en la Cámara Baja. "No vamos a retorcer el Reglamento para buscar espacios que no son nuestros", admiten fuentes cercanas al líder del PP.

Eso sí, esperan que Pedro Sánchez no rehuya los 'cara a cara' con Feijóo en el Senado. El líder del PP podría tener su primer debate en esa Cámara con el presidente del Gobierno el próximo 7 de junio siempre que el jefe del Ejecutivo no excuse su ausencia por motivos de agenda.

Por lo pronto, Feijóo ha convocado este viernes a sus diputados y senadores en la Cámara Alta, en la que será la primera reunión plenaria del Grupo Popular en esta nueva etapa que se ha abierto tras el congreso extraordinario de Sevilla.

Además, este encuentro --los parlamentarios del PP ya han recibido esa convocatoria por email, citándoles a las 11-- se producirá justo después de que se hayan producido los ajustes en el Congreso y el Senado. Feijóo ha decidido mantener a los tres portavoces parlamentarios, pero sí que ha llevado a cabo cambios en los segundos niveles.

Así, en el Congreso el nuevo 'número dos' de Gamarra será el granadino Carlos Rojas, en sustitución de Guillermo Mariscal, que pasa a ser secretario general adjunto. En el caso del Senado, la nueva 'número dos' de Javier Maroto sea Amelia Salanueva, que sustituye a la senadora de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas.

También se han producido ajustes en los portavoces adjuntos de ambas Cámaras y, en el caso de Senado, entra en ese cargo el veterano Javier Arenas.