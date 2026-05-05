Feijóo cree que la Fiscalía General "intervino" para no rebajar la pena a Aldama pese a "colaborar": "Es un escándalo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). Sémper se ha reincorporado a Génova tras die - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que la Fiscalía General del Estado que dirige Teresa Peramato "intervino" para que no se rebaje la pena al empresario Víctor de Aldama en el 'caso de las marcarillas' que se enjuicia en el Tribunal Supremo, pese a que éste colabora con la Justicia. A su entender, esa actuación es "un escándalo".

Así se ha pronunciado después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haya señalado que la decisión de mantener la petición de pena de siete años de cárcel para Aldama está "basada en criterios técnicos", al tiempo que ha acusado al PP --que lidera la acusación popular en el juicio del Tribunal Supremo-- de estar "colaborando" con el presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

En declaraciones en el Senado, antes de clausurar las jornadas 'Tolerancia cero con la violencia escolar' que ha organizado el Grupo Popular, Feijóo ha defendido que se pueda plantear una disminución de la pena cuando hay un encausado que "está facilitando y colaborando" con la Justicia.

"Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal Anticorrupción que hemos acreditado su independencia y su profesionalidad y no le deje actuar conforme a su propia doctrina", ha afirmado Feijóo, en alusión al fiscal Alejandro Luzón.

Así, ha señalado que "cuando el fiscal Anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena". "Lo ha hecho el fiscal Anticorrupción: 19 años el señor Koldo; 24 años el señor Ábalos, siete años el señor Aldama", ha apostillado, para añadir que esa actuación de la Fiscalía General del Estado es lo "sorprendente".

Feijóo ha explicado que lo que ha hecho el PP, "junto con otras seis acusaciones", es "aplicar la teoría en derecho penal" que señala que "aquel que colabora", "facilita el esclarecimiento de los hechos" y es "útil para saber lo que ha pasado", se solicita "una disminución de la pena".

"En todo caso, lo que hayamos solicitado nosotros no tiene mayor relevancia. Aquí lo único importante es la sentencia del Tribunal Supremo", ha recalcado el jefe de la oposición en declaraciones a los medios en la Cámara Alta.

VE UNA "DERIVA DE SOMETIMIENTO" DE LA FISCALÍA GENERAL AL GOBIERNO

Previamente, el PP ha difundido un comunicado en el que critica que la Fiscalía no rebaje la solicitud de pena a Aldama en el juicio por el 'caso mascarillas', algo que ve "contradictorio" incluso con la posición mantenida por el propio Gobierno.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de siete años de prisión que pedía para el presunto conseguidor por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, mientras que el PP, que lidera la acusación popular, ha reducido de siete a cinco años la pena solicitada para Aldama.

Según el PP, la Fiscalía General del Estado "ha dado un nuevo paso en su deriva de sometimiento al Gobierno" al negarse a reducir la petición de pena a Víctor de Aldama, "pese a su colaboración con la Justicia" en el 'caso mascarillas', que "afecta directamente al núcleo duro de Pedro Sánchez".

EVIDENCIA LA "CONTRADICCIÓN" DEL PROPIO GOBIERNO

Según el PP, esta decisión de la Fiscalía rompe con el principio básico de que colaborar con la Justicia en contra de la corrupción tiene consecuencias jurídicas favorables en forma de beneficios a la hora de la petición de penas.

"Una posición que evidencia una contradicción flagrante incluso con el discurso que hasta ahora mantenía el propio Gobierno, que llegó a impulsar en 2024 una nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante para, supuestamente, proteger y fomentar las denuncias de corrupción", ha recordado el partido.

Es más, ha señalado que la aprobación de esta Autoridad, de hecho, llegó el mismo día en el que el ministro de Justicia "anunciaba un indulto, por parte de Moncloa, a un acusado de corrupción con la excusa de haber colaborado con la Justicia". "Hoy vemos la realidad: se promete protección institucional mientras se castiga en la práctica a quien da un paso al frente si sus revelaciones incomodan al Gobierno", ha asegurado.

"COLABORAR CON LA JUSTICIA SOLO COMPENSA SI ES EN CONTRA DEL PP"

Según el PP, "bajo el sanchismo colaborar con la Justicia solo compensa si es en contra del PP y a favor del Gobierno". Por eso, ha indicado que con esta falta de protección a quien colabora con la Justicia, el Ministerio Fiscal "actúa como un apéndice político más, alineando sus decisiones con los intereses del Ejecutivo, en lugar de con los principios de legalidad e imparcialidad".

"Esta postura por parte de la Fiscalía lanza un mensaje demoledor para la arquitectura institucional de España, que redunda en los ataques a la Justicia por parte del propio Gobierno y en las declaraciones de Pedro Sánchez, presumiendo de su poder y manoseo sobre la Fiscalía", han añadido los 'populares'.

EL PP EXIGE LA COMPARECENCIA DE FÉLIX BOLAÑOS

En este sentido, el Partido Popular ha registrado la petición de comparecencia del ministro Bolaños para que explique la situación actual de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, "ante la ausencia de presupuesto propio, la dependencia del Ministerio o la insuficiente capacidad de recursos humanos".

En la solicitud, el PP denuncia las carencias estructurales de dicha Autoridad y exige a Bolaños un calendario concreto, los recursos previstos y los instrumentos normativos y de gestión para corregir dichas deficiencias y garantizar una protección real y homogénea de la personas informantes y un funcionamiento eficaz de la lucha contra la corrupción, según recoge el mismo comunicado.