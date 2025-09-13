Feijóo critica la actitud del Gobierno ante las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de inicio del curso político del PP andaluz en Alhaurín el Grande, a 12 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la actitud del Gobierno ante las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España. "En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo", ha manifestado.

Así, ha tachado la situación de "bochornosa" y ha asegurado que "afortunadamente España no es esto" en una publicación en la red social X. "Pero qué triste haber dado una imagen tan bochornosa en la Vuelta Ciclista a España", ha lamentado en la publicación.

Además, Feijóo ha compartido un vídeo de una manifestación que ha tenido lugar este sábado durante la penúltima etapa de la Vuelta, donde un grupo de unos 100 manifestantes han intentado ocupar la carretera al paso de la caravana de la Vuelta y los corredores han tenido que esquivarlos para poder continuar la carrera.