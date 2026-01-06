Feijóo critica el "desplante" de Sánchez al Rey en la Pascua Militar: "Un presidente digno de su país debería estar"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes el "desplante" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al Rey Felipe VI en el acto de la Pascua Militar, afirmando que un presidente "digno" debería estar hoy con el jefe del Estado.

En un mensaje publicado en la red social 'X', Feijóo se ha referido así a la ausencia de Sánchez en la Pascua Militar, al tener previsto un viaje a París (Francia) para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania en el Palacio del Elíseo.

"Un presidente digno de su país debería estar con el jefe del Estado en un día como el de hoy, el de la Pascua Militar, en el que nuestro Ejército ha recibido un nuevo desplante por parte del máximo representante del Ejecutivo", ha reprochado el jefe de la oposición.

Es por ello que ha señalado que España merece "una persona al frente del Gobierno a la altura de los profesionales que defienden la seguridad de todos los ciudadanos desde las Fuerzas Armadas". "Y la tendrá", ha avisado.