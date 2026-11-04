Feijóo critica el "teatrillo" con la dimisión de Puente y cree que Sánchez lo sabía: "Es una forma indigna de irse"

Fotos Pte Pp Alberto Núñez Feijóo Desayuno Europa Press - PARTIDO POPULAR

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "teatrillo" la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y se ha mostrado convencido de que el jefe del Ejecutivo ya lo sabía. A su entender, el anuncio de su renuncia "en prime time", al final de la Diputación Permanente del Congreso, es "una forma indigna de irse".

"Puente se va, pero Sánchez se queda. Puente se va pero los heridos con sus lesiones, los huérfanos, los viudos, los hermanos que se han quedado sin hermanos, esos se quedan. Y se queda un sistema ferroviario que ha quebrado la confianza de nuestro país", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

Después de que Pedro Sánchez vea en la dimisión de Puente un gesto de respeto y de "dignidad política", Feijóo ha criticado que el presidente del Gobierno utilice el criterio de la "dignidad" y ha dicho que tendría que "aplicárselo a sí mismo".

"Por dignidad política esta legislatura no debería haber comenzado y, por dignidad política, esta legislatura, en el caso de que comenzase, debería haber acabado hace tiempo", ha sentenciado el presidente del PP, que cree que dignidad política es también aprobar los Presupuestos y responder por los casos de corrupción que afectan al Gobierno.

LA NOTICIA NO ES QUE DIMITA SINO QUE NO LO HUBIERA HECHO AÚN

El líder del PP ha señalado que la noticia no es que Puente haya dimitido sino que no lo hubiera hecho aún cuando "lleva 10 meses arrastrando un accidente en el que estuvo mintiendo de forma constante a todos los ciudadanos", en alusión a Adamuz, y ahora "el segundo accidente" en el que, a su juicio, también ha "mentido".

Feijóo ha asegurado que la forma de irse de Puente ha sido "indigna" por el "teatrillo" que organizó ayer en la Diputación Permanente, "teniendo una carpeta roja dentro de toda la documentación, leyendo a todo el mundo y diciendo lo que va a hacer para concluir en prime time" que se iba. "Es una forma indigna de irse", ha abundado.

"A PUENTE LE HAN DIMITIDO LAS ENCUESTAS"

Al ser preguntado si se cree que Puente le comunicó su dimisión a Sánchez unos minutos antes, el presidente de PP ha respondido que "evidentemente no". A su entender, el PSOE estaba haciendo encuentras sobre si debía o no dimitir y, una vez finalizado el trabajo de campo, se tomó la decisión. "A Puente le han dimitido las encuestas", ha indicado.

Además, ha criticado que Puente asegurase este martes que se va "por dignidad" porque hay que "dar la cara" cuando poco antes había dicho que no dimitiría. "Pero ¿por qué mienten tanto?", se ha preguntado.

Aparte de Puente, Feijóo ha recordado a otros "hombres fuertes" de Sánchez como el exministro José Luis Ábalos, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o el exsecretario de Organización Santos Cerdán. "Estos son los cuatro grandes hombres que han acompañado a Sánchez en su búnker. Parece ahora que Sánchez se queda solo", ha indicado.

Ante las críticas al PP por la tardanza en dimitir Carlos Mazón tras la dana en Valencia o que la ministra Ana Pastor no se marchó tras el accidente de Angrois en 2013, Feijóo ha criticado que ahora el PSOE saque este último accidente y ha preguntado si "es serio hablar de esto" cuando esa vía del tramo Ourense-Santiago la puso en marcha el PSOE poco antes de las elecciones.

En el caso de Mazón, expresidente de la Generalitat, ha recordado que tras la dana "en una semana se fue la consejera de Emergencias de la Generalitat. "El señor Puente lleva 10 meses, desde Adamuz hasta ahora", ha dicho, para añadir que Mazón era "presidente de la Generalitat" y en este caso Pedro Sánchez "no se ha ido". "No tiene un mínimo de comparación racional todo lo que estamos oyendo", ha enfatizado.

"A SÁNCHEZ LO TENEMOS QUE DIMITIR EN LAS ELECCIONES"

Feijóo ha apuntado a la responsabilidad del presidente del Gobierno por haber nombrado a Ábalos y Puente y ha aludido a sus declaraciones asegurando que por dignidad tienen que tomar decisiones políticas.

"Pues por dignidad el señor Sánchez lo tenemos que dimitir en las elecciones del 29 de noviembre y yo estoy esperanzado y confiado en que los españoles dimitamos de una vez al señor Sánchez", ha resaltado.

Ante la caída del PSOE en las encuestas tras el accidente de Urda Feijóo ha indicado que queda "mucho tiempo para las elecciones" pero ha admitido que "el Partido Popular está yendo de menos a más". "Vamos a trabajar. Tenemos muy claro cuál es nuestro proyecto. Somos un partido de Estado. Sabemos gestionar. Lo hemos hecho. Tenemos experiencia de gobierno", ha asegurado.