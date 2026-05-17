Feijóo da otro golpe a Sánchez con la debacle del PSOE pero Moreno pierde fuerza y ata su futuro a Vox en Andalucía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto público de campaña.A 14 de mayo de 2026, en Bailén, Jaén (Andalucía, España). - C.G. - Europa Press

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha conseguido asestar otro golpe a Pedro Sánchez en unas elecciones autonómicas tras la debacle del PSOE andaluz, que logra su peor resultado histórico en Andalucía, pero los 'populares' no logran liberarse de Vox y también necesitarán su apoyo para que Juanma Moreno sea investido presidente como ha ocurrido en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

La candidatura de Moreno ha logrado 53 escaños (41,56%), a dos de la mayoría absoluta, un retroceso con respecto a los comicios de junio de 2022, cuando cosechó una holgada mayoría de 58 diputados (43,13%). Sin embargo, con el 99,21% escrutado, el PP-A ha logrado 132.000 votos más votos que hace cuatro años, ya que entonces tuvo más de 1.589.272 y ahora supera ese dato, con 1.721.734 votos.

En la cúpula del PP consideran que el Gobierno de España es el "gran perdedor" de esta noche electoral porque, al batacazo del PSOE con María Jesús Montero Montero, --se hunde a su mínimo histórico con 28 escaños--, se suma que Adelante Andalucía ha logrado 8 escaños, haciendo un 'sorpasso' a Por Andalucía de Antonio Maillo, la candidatura integrada por IU y Sumar, que se mantiene en cinco diputados.

En 'Génova' han vivido una "noche de infarto" --como ya vaticinó en precampaña un miembro del equipo de Feijóo-- debido al "baile de escaños" por los restos, que ha mantenido la incertidumbre hasta el final y que finalmente no se ha traducido en una mayoría absoluta para el PP-A.

"EL LÍO" CON VOX QUE MORENO QUERÍA EVITAR

Andalucía pone broche final a un ciclo de elecciones autonómicas que arrancó el 21 de diciembre de 2025 con las extremeñas y, en este caso, Moreno tampoco tendrá manos libres para gobernar y también necesitará a los de Santiago Abascal.

"O nueva mayoría del PP o lío", ha sido el mensaje de campaña que más ha repetido en sus mítines, haciendo hincapié en que no quería repetir los acuerdos con Vox que se han visto obligados a firmar María Guardiola y Jorge Azcón y que, en breve, tendrá que hacer también Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.

Vox, que sube un escaño con respecto a 2022 al pasar de 14 a 15 diputados en el Parlamento andaluz, ha fijado la "prioridad nacional" como una exigencia innegociable en todos los pactos autonómicos y así se ha recogido ya en los acuerdos firmados en Extremadura y Aragón. Esta misma noche lo ha verbalizado públicamente su candidato en Andalucía, Manuel Gavira.

GÉNOVA: "A SÁNCHEZ ALGUIEN DEBERÍA HACERLE UN STARMER"

En 'Génova' han sacado pecho de los resultados asegurando que esta noche "gana el PP" y "pierde el sanchismo". "Los partidos que decían levantar un muro para frenar el avance del centro derecha y la derecha, bajan. Por tanto, el mensaje del miedo queda amortizado porque quien da miedo de verdad es Pedro Sánchez", han señalado fuentes del PP.

Es más, han resaltado que si lo que "consuela" a los socialistas es que Moreno no tenga mayoría absoluta, solo les queda decir que "hay que ver para lo que han quedado": "Ferraz, celebrando una supuesta ganancia de poder de Vox. ¿Querían frenar a Vox? ¿O que Vox tenga influencia? La incoherencia es total y acaba con el único mensaje al que se aferraron hasta ahora", se han preguntado las mismas fuentes.

Tras asegurar que el PP "celebra victorias, mientras el PSOE celebra derrotas", en 'Génova' han recalcado que a "Sánchez alguien debería hacerle un Starmer", en alusión a la situación del primer ministro británico.

"NO ES UN TRIUNFO COMPLETO PERO SÍ CLARO E INCONTESTABLE"

En 'Génova' reconocen que querían la mayoría absoluta pero recalcan que lograr 53 escaños "es un éxito". "No es un triunfo completo, pero sí un triunfo claro e incontestable". "Hoy, el PP de Feijóo le mete casi 20 puntos al PSOE de Sánchez", han indicado, para añadir que el PP "ha arrasado en las urnas a la portavoz del Gobierno de Sánchez y a su número dos en el Gobierno".

Pese a que el PP-A no ha revalidado la mayoría absoluta, en las filas del PP consideran que este segundo triunfo del PP-A impulsa las opciones de Alberto Núñez Feijóo para intentar abrir un cambio de ciclo político en España.

De hecho, en campaña Feijóo ha asegurado que quiere para España el "modelo andaluz" de Moreno, que ha consolidado una imagen centrista en el PP y un perfil moderado. En las filas del PP señalan que la victoria del PP-A confirma que se puede llegar al poder abanderando el centro político y rehuyendo de los extremos.

Moreno ha recibido ya las primeras felicitaciones de sus compañeros de partido en redes sociales, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayso, que cree que el PP-A "ha conseguido arrasar a la izquierda en Andalucía una vez más". A su juicio, esta "derrota absoluta de Pedro Sánchez debería obligarle a dimitir".

También el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha felicitado a Juanma Moreno por obtener "otra contundente e histórica victoria" en las elecciones andaluzas y por "revalidar" un liderazgo "que está cambiando" la región.

FEIJÓO REÚNE ESTE LUNES A LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

El líder del PP, que ha seguido el escrutinio electoral en la sede nacional del PP con su equipo, se ha volcado de lleno en la campaña, recorriendo las ocho provincias con una caravana electoral propia para llegar a más rincones y "peinar" más territorio.

Feijóo ha convocado este lunes a partir de las 12.00 horas una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, para analizar los resultados.

Se prevé que Moreno sea recibido con una prolongada ovación de la plana mayor del PP a su llegada a 'Génova', como ocurrió con otros 'barones' territoriales en las citas electorales previas que le han precedido.

LOS RESULTADOS DEL PP EN ANDALUCÍA DESDE 1990

Hace cuatro años, el PP-A de Moreno cosechó su primera mayoría absoluta esta región --histórico feudo gobernado por los socialistas durante 30 años-- al alcanzar los 58 escaños (43,1% de los votos). Los socialistas lograron entonces 30 escaños (24,09%) y Vox se consolidó como tercera fuerza con 14 diputados autonómicos (13,46%).

En los últimos comicios del 2 de diciembre de 2018, Moreno logró el peor resultado del PP, con 26 escaños (27,9%), siendo el PSOE liderado por Susana Díaz la fuerza ganadora con 33 escaños (27,9%), 14 menos que cuatro años antes que le impidió sumar con Adelante Andalucía. La fuerte subida de Cs, que pasó de 9 a 21 diputados, y la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz con 12 escaños, permitió a Moreno cerrar un pacto para llegar al Palacio de San Telmo.

En 2015, Moreno lideró también la lista del PP-A y cosechó poco más de un millón de votos y 33 escaños (26,74%), 17 menos que los que había logrado cuatro años antes Javier Arenas. La entrada de Ciudadanos en el Parlamento por primera vez, con nueve escaños, fue una de las principales causas de ese retroceso.

En 2012, el PP ganó por primera vez las elecciones en Andalucía con 50 escaños pero no lograron gobernar debido al pacto de PSOE e IU. Previamente, en 2008, Arenas había obtenido 47 diputados y su mayor número de votos, pero los socialistas llegaron a la mayoría absoluta al lograr 56 escaños.

En 2000 y 2004, la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez fue la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía. En su primeros comicios obtuvo 46 escaños y cuatro años más tarde retrocedió hasta los 37 diputados.

Arenas había sido el candidato en las dos contiendas electorales anteriores, 1994 y 1996, con 41 y 40 escaños respectivamente. En las elecciones de 1990, Gabino Puche logró 26 escaños, el peor resultado hasta ahora de la formación. Era la primera vez que concurrían como marca PP tras el congreso de refundación de enero



