Feijóo da un ultimátum a Sánchez para comparecer en el Congreso y si no lo hace forzará que vaya al Senado

1045198.1.260.149.20260123150408 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "desaparecer" tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) y le ha dado un ultimátum para que ofrezca con urgencia explicaciones en el Congreso. Así, ha avisado que si "llegado el lunes" su partido no tiene "confirmación" de que esa comparecencia en la Cámara Baja se va a producir, el Grupo Popular forzará que rinda cuentas en una sesión plenaria extraordinaria en el Senado.

"Si no se atiende --la petición del PP-- ante un caso de este tamaño y el presidente del Gobierno sigue sin dar información, sigue sin comparecer ante el pueblo español, comprenderá usted que nuestra responsabilidad es hacer que comparezca", ha afirmado Feijóo en una rueda de prensa en la sede nacional del PP tras reunir a su comisión de seguimiento de la crisis ferroviaria.

Feijóo ha advertido de que "el duelo no puede ser coartada para la opacidad" porque "el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria" en España.

En este sentido, ha indicado que cinco días después de la tragedia de Adamuz "el máximo responsable del Gobierno no ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido", algo que, a su juicio, "no es aceptable ni desde el punto de vista institucional ni desde el punto de vista humano".

ESTE CASO EXIGE QUE EL PRESIDENTE "DÉ LA CARA"

El jefe de la oposición ha señalado que si en el momento que "más sufre la nación" y cuando "crecen los interrogantes" el presidente del Gobierno no puede "desaparecer". "Entonces ¿para qué está? ¿quién está al mando? ¿dónde está su liderazgo cuando los ciudadanos más lo necesitan?", ha interpelado.

Feijóo ha recalcado que "han pasado ya cinco días" y los españoles siguen "sin saber bien qué ocurrió ni en Córdoba ni en el accidente de Gélida (Barcelona)". "No hay una versión consistente y solvente pasan los días y lejos de aclararse lo sucedido todo se ha vuelto más confuso", ha criticado.

Tras insistir en que "un caos de estas dimensiones exige que dé la cara el presidente del Gobierno al máximo nivel", Feijóo ha avanzado que si no comparece en el Congreso la próxima semana, el Grupo Popular presentará una solicitud de pleno extraordinario en el Senado.

"Un caos de estas dimensiones exige que dé la cara el presidente del Gobierno. Al máximo nivel, y más aún, no podemos obviarlo cuando hablamos de un Gobierno con una credibilidad muy deteriorada", ha manifestado.

DICE QUE HAY GRUPOS QUE APOYAN LA SOLICITUD DEL PP

Al ser preguntado si el PP ha recabado apoyo de los grupos para esa comparecencia de Sánchez tras la ronda de contactos que anunció este jueves la portavoz del Congreso, Ester Muñoz, Feijóo ha señalado que hay grupos que "han firmado" la solicitud de comparecencia urgente del presidente del Gobierno y que hay otros que les han trasladado que la van a "apoyar", pero piden que se lleve a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

"Nuestra propuesta es muy clara. Nosotros queremos un Pleno Extraordinario la próxima semana. Si no lo tenemos en el Congreso, lo tendremos en el Senado", ha abundado, para agregar que si llega el lunes y no tienen "confirmación" de que Sánchez comparecerá en la Cámara Baja, el PP presentará su solicitud para un pleno extraordinario en el Senado.