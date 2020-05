Feijóo: "Decir que el PSOE pacta con Bildu por culpa del PP no lo cree ni el más ferviente socialista"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cree que el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, "no puede estar" muy orgulloso del polémico pacto entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu sobre la derogación de la reforma laboral y lamenta que "culpe" de ello al PP.

"Decir que el PSOE pacta con Bildu por culpa del PP no lo cree ni el más ferviente socialista", ha dicho el mandatario gallego, en la rueda de prensa posterior a la undécima reunión de presidentes autonómicos con Sánchez.

Precisamente, este sábado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE justificaba el pacto firmado por su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, alegando que "los votos no estaban garantizados" para que saliera adelante la prórroga del estado de alarma, al tiempo que cargaba contra el 'no' del PP de Pablo Casado.

Preguntado al respecto este domingo, Feijóo ha vuelto a decir que no puede compartir "de ninguna forma" este acuerdo "en primer lugar porque Bildu no es un partido de Estado". "Al contrario. Ya ha dicho muchas veces que no le interesa cómo le va a España porque es un partido que no acepta para nada la nación española ni acepta para nada las normas de convivencia y la Constitución", ha esgrimido el también líder del PPdeG.

Además, se ha mostrado "sorprendido" por las palabras de Sánchez "diciendo que tuvo que pactar con Bildu porque el PP no apoyaba el estado de alarma". "El presidente no está muy orgulloso (del acuerdo) cuando necesita recurrir a este tipo de excusas. No tiene por qué excusarse, pacta porque piensa que es lo mejor", ha añadido.

Al hilo de todo ello, Feijóo ha aseverado que le preocupa "de una forma evidente" que los de la izquierda 'abertzale' sean "un interlocutor del Gobierno central", igual que "le preocupa a cualquier ciudadano responsable, con independencia de que sea gallego, andaluz, vasco, catalán o madrileño".