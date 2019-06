Feijóo defiende formar gobiernos con Ciudadanos que cuenten con el apoyo puntual de Vox

Publicado 04/06/2019 10:13:12 CET

Reclama una reforma electoral que establezca una segunda vuelta o un 'plus' para el partido ganador que facilite la gobernabilidad

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes que el PP forme gobiernos con Ciudadanos en comunidades autónomas y ayuntamientos y cuenten con el apoyo puntual de Vox, donde sea necesario. "No soy partidario de que Vox entre en los gobiernos, pero he de respetar las necesidades y estratégicas de cada territorio", ha explicado.

En una entrevista en la emisora COPE, recogida por Europa Press, Feijóo ha puesto como ejemplo el modelo seguido en Andalucía donde hay un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, pero la investidura de Juanma Moreno fue facilitada por el partido de Santiago Abascal.

Con todo, ha reclamado que se formen gobiernos alternativos de derechas y dejar de lado "pulsos absurdos", en referencia a los ataques cruzados entre Ciudadanos y Vox. Pese a que Feijóo es contrario a que Vox entre en los gobiernos autonómicos y municipales, entiende que cada territorio tiene que buscar la alternativa para forjar sus gobiernos y ha asegurado que todas las formaciones "se tienen que retratar".

"Es necesario situarse en la madurez y en la responsabilidad. El PP lo ha dicho, quiere gobernar con Ciudadanos y para ello si necesitamos el apoyo de Vox lo pediremos en la sesión de investidura", ha zanjado.

Sobre el escenario nacional, Feijóo ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un "gobierno oculto" con Podemos que ha evitado desvelar desde las elecciones del 28 de abril pensando en los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo. "Intuyo que gobernará con Podemos, Ciudadanos ha sido tan claro diciendo que no gobernará con Sánchez que rozaría un fraude electoral", ha declarado.

Asimismo, el presidente de la Xunta ha reclamado una reforma electoral para facilitar la gobernabilidad a los partidos ganadores en los comicios. "No puede ser que el partido ganador se convierta en perdedor, y el que pierda se convierta en gobierno", ha afeado.

Así, ha reclamado la introducción de una segunda vuelta o de un 'plus' parlamentario para la formación ganadora de las elecciones, de tal forma que facilite la gobernabilidad. Feijóo ha mencionado Portugal, Italia o Grecia, como países que cuentan con un sistema que prima a la primera fuerza.

"No puede ocurrir es como en Galicia, donde el PP ha ganado en tres diputaciones y vamos a ver si gobernamos en alguna", ha subrayado, indicando que se ve al PSOE como ganador de los comicios en Galicia al ganar en tres de las principales ciudades gallegas, y ha sacado los mismos resultados que el PP. "No puede ser que en España se manipule hasta el lenguaje, cuando el PP gana pero no saca la mayoría absoluta se dice que pierde", ha insistido.