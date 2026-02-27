Feijóo defiende de nuevo la vuelta del rey emérito y dice que quienes lo critican "no le llegan a la suela del zapato"

1064354.1.260.149.20260227213731 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Carga contra Sánchez por dedicarse a lanzar "anzuelos" cada día y grabar vídeos en TikTok: "Eso no es un presidente, es un figurante"

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a defender este viernes el regreso a España del rey emérito porque ninguno de sus "errores" puede "ocultar un legado parecido al suyo". Dicho esto, ha cargado contra aquellos que han criticado a Juan Carlos I "en su papel de demócrata" porque "no le llegan a la suela del zapato".

Feijóo ha insistido en el regreso del emérito durante un mitin en el Teatro Fernando Arrabal en Ciudad Rodrigo (Salamanca), un día después de que lo hiciera públicamente tras comunicarlo personalmente a la Casa Real, coincidiendo con la desclasificación de los documentos del 23 de febrero sobre el intento del golpe de Estado de 1981.

Ante el debate abierto, fuentes de Zarzuela han señalado que el rey emérito puede regresar a residir a España cuando lo considere oportuno pero entienden que si quiere salvaguardar tanto su imagen como la de la Corona entonces debería recuperar también su residencia fiscal en el país.

"HASTA LAS CORTINAS DE HUMO LES SALEN MAL"

Feijóo se ha quejado de que en España estén "viviendo de anzuelos permanentemente" y de "cortinas de humo", pero ha señalado que "hasta las cortinas de humo les salen mal" a Pedro Sánchez como, a su juicio, ha ocurrido con la desclasificación de los papeles del 23F.

Así, el presidente del PP ha subrayado que esos documentos desvelan lo que ya sabían: Juan Carlos I fue "el garante de la democracia en España" y que "con sus errores, ninguno de ellos puede ocultar un legado parecido al suyo".

"Todos los que han criticado al rey Juan Carlos I en su papel de demócrata y de garantía de la democracia no le llegan a la suela del zapato", ha manifestado, para añadir que el PP sigue pensando que "merece que se le reconozca ese honor" y que "tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra".

Feijóo ha afirmado que lo que debería desclasificar el presidente del Gobierno es su gestión al frente del Gobierno de España. En este punto, y como ya hizo esta semana en el Congreso, le ha preguntado "por qué no desclasifica los Presupuestos Generales del Estado que lleva tres años sin presentar" o "los informes de la Policía Nacional, que le advierten de que la regularización de los inmigrantes irregulares va a superar el millón de personas".

"¿Por qué no desclasifica las mordidas que cobraron en el Ministerio de Transportes en la adjudicación de los contratos públicos? ¿Por qué no desclasifica los papeles de 'Delcygate'? ¿Por qué no desclasifica los viajes de su Falcon a República Dominicana? ¿Por qué no desclasifica los viajes de Zapatero a Caracas? ¿Y por qué no desclasifica quién le pagó las primarias?", ha interpelado.

VE A SÁNCHEZ "LLENO DE ESCÁNDALOS"

Feijóo, que ha presentado la política de su candidato en CyL, Alfonso Fernández Mañueco como un "aval", ha señalado que "algún día volverá la política de los hechos" y "de los avales". "Volveremos a dar la mano para construir un gran país, derribaremos los muros que están construyendo el Gobierno hacia la mitad de la población y volveremos otra vez a prosperar y a valorar lo que un político es y un político ha hecho durante su mandato", ha asegurado.

En este punto, se ha quejado de nuevo de las "cortinas de humo" del jefe del Ejecutivo, al que ha acusado de estar centrado en buscar cada semana "una maniobra para ganar unos días" en Moncloa y a "grabar vídeos de TikTok". A su juicio, como no puede gobernar y está "lleno de escándalos", intenta crear "una polémica nueva cada semana".

"Cuando tú no puedes legislar porque no tienes mayoría en el Parlamento, cuando tú no puedes aprobar leyes porque te las tumba el Congreso de los Diputados, lo que tienes que hacer es grabar vídeos de TikTok. Y eso evidentemente no es un presidente de Gobierno, eso es un figurante", ha exclamado, cosechando un aplauso del auditorio del teatro, que estaba completo.

En este primer mitin de campaña en Ciudad Rodrigo ante las elecciones de CyL del próximo 15 de marzo han intervenido también el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Javier Iglesias; el presidente del PP de Salamanca, Carlos Manuel García; y el alcalde de la localidad, Marcos Iglesias.