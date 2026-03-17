Feijóo denuncia que Sánchez "sigue haciendo caja" con el alza de los combustibles por la guerra de Irán y sin actuar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue haciendo caja" con el alza de los combustibles de la energía y sin aprobar medidas que ayuden a los españoles cuando, según ha subrayado, hay ya gasolineras donde se ha incrementado el precio de las gasolinas hasta en un 50%.

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, Feijóo ha aludido a la situación de las familias y ha recordado que España es un país con "tres millones y medio de autónomos" que tienen "muchísimas dificultades para llegar al fin de mes".

"Un país en el que ha subido la gasolina, el gasóleo, el gas, la electricidad", ha enfatizado, para criticar que el Gobierno dedique "más energía" a "controlar las redes sociales" que en "controlar los precios".

"No hay una sola medida. El Gobierno sigue haciendo caja, y pasa un día, y pasan dos, y pasan tres", ha aseverado, para advertir de que "hay gasolineras que han incrementado el precio del combustible un 50% y subiendo".

Por eso, se ha preguntado cómo es posible que el Gobierno "no anule el impuesto de generación eléctrica" y ha añadido que "ya está pagado el déficit tarifario que dejó" el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "¿Por qué no baja el IVA del 21 al 10% en la electricidad, en el gas, en el gasóleo y en la gasolina?", ha preguntado, para añadir que el Ejecutivo también podría bajar el "gasóleo del transportista".

El Gobierno ya ha anunciado que va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes para aprobar un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. El objetivo de este Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, con medidas estructurales y coyunturales, es proteger "a los más vulnerables y a los sectores afectados por la subida de los precios".

"LAS CLASES MEDIAS SON MÁS MODESTAS"

Además, Feijóo ha destacado que los precios acumulados de la cesta de la compra han crecido más de un 40% y los de la vivienda un 53%, subrayando que "las clases medias son más modestas y las clases más modestas son cada vez mayores".

"Si el salario medio de nuestro país es el salario mínimo, significa que el país se ha empobrecido, hemos perdido convergencia con la Unión Europea y por eso hemos perdido poder adquisitivo", ha aseverado.

El jefe de la oposición ha indicado que el balance de estos ocho años de Pedro Sánchez son 500.000 millones más de deuda pública, unos gastos financieros disparados, un poder adquisitivo y una productividad en caída, que España se haya convertido en el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea, el tercer país con mayor riesgo de pobreza de la UE y con un absentismo laboral creciente.

CRITICA EL INTENTO DE "CONTROLAR" LA AIREF

En este punto, ha prometido revertir la "degradación" institucional y el mal gasto de Sánchez. "No llegaré al Gobierno para dormitar, sino para hacer las reformas que España necesita", ha manifestado. Además, ha dicho que si llega a Moncloa hay que "derribar los muros" y "reconstruir la convivencia", así como hacer una auditoria.

"Tenemos una auditoria política pendiente, tenemos una auditoria económica pendiente, una auditoria institucional pendiente", ha afirmado, para añadir que él sabe lo que tiene que hacer y "cuáles son los riesgos". "Pero ya le digo, los voy a asumir", ha garantizado, para insistir en que no va a "dimitir" de sus responsabilidades.

En este punto, ha afirmado que tiene una "misión" que es hacer "un cambio político en España para restaurar la institucionalidad", garantizar la independencia del Poder Judicial, volver a prestigiar el Tribunal Constitucional, los órganos reguladores, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Sobre la AIREF, ha criticado el "último intento" del Gobierno de Pedro Sánchez para "controlar" este órgano, "que es una autoridad independiente". "Esto, por supuesto, lo hemos llevado de Europa", ha indicado, para añadir que ahora "en ningún caso" puede decirse que es una autoridad independiente.

COMPARECENCIA DE LA VICEPRESIDENTA MONTERO EN EL SENADO

Asimismo, Feijóo ha pedido aclarar la relación que hubo entre el rescate de la aerolínea Plus Ultra y Zapatero, ya que, según ha dicho, mediante una sociedad instrumental "sin ningún gasto corriente" pagó a la familia del expresidente del Gobierno unos "600.000 euros". "Se cogió el dinero del rescate de Plus Ultra por un lado y se le dio a Zapatero por otro", ha indicado, para añadir que esto está en un juzgado y hay que ver qué pasa.

El líder del PP ha indicado que la vicepresidenta María Jesús Montero va a comparecer en la comisión de investigación sobre la SEPI del Senado. "Es que la señora Montero nombró y trajo de Andalucía a un señor que le nombró presidente de la SEPI, después le encausaron por un sumario de asuntos de Andalucía, dejó vacante la presidencia de la SEPI durante 18 meses, y este señor operaba desde un piso haciendo tráfico de influencias en la SEPI como si estuviese dentro", ha denunciado.

"22 HORAS CON UN CARRIL ROTO"

Feijóo ha criticado la gestión de Sánchez porque han sido "ocho años de mal gasto", de "deuda pública" y "sin invertir". En este punto, ha dicho que este lunes conocieron que "probablemente el accidente del AVE viene como consecuencia de que esa vía estaba rota en las últimas 22 horas".

El líder del PP se ha preguntado "cómo es posible" estar "22 horas con un carril roto" mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, "presume de tener el mejor sistema del mundo". "Y ¿cómo es posible que Málaga se quede sin AVE durante toda la Semana Santa?", ha criticado.