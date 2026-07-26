Feijóo se desplaza esta tarde al puesto de mando avanzado en Navalcarnero (Madrid) por el incendio

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la tradicional ofrenda al Apóstol, a 25 de julio de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, es también el Día Nacional de - César Arxina - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará esta tarde a Navalcarnero (Madrid) para visitar el puesto de mando avanzado por los incendios forestales en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid.

El PP ha trasladado, en una convocatoria a la prensa, que el jefe de la oposición ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación a partir de las 18.45 horas.

Los incendios forestales que están azotando la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo han calcinado 77.000 hectáreas y un perímetro de 280 kilómetros, según los datos ofrecidos por Protección Civil.

El líder del PP defendió este sábado, en declaraciones en Santiago de Compostela, la necesidad de que las distintas administraciones cooperen para combatir los incendios que afectan a distintos puntos de España, con especial intensidad ahora en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y apeló a ser "responsables" y "trabajar juntos" con una premisa: la de ser "todos uno" ante las llamas.