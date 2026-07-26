Feijóo destaca la coordinación y el compromiso de los operativos en los incendios y pide no "tensionar"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la visita al puesto de mando de los incendios de la Comunidad de Madrid. - PP/DIEGO PUERTA

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado el "trabajo enorme de coordinación" y el "compromiso" del operativo desplegado para luchar contra los incendios forestales y ha pedido "no tensionar".

Feijóo se ha desplazado este domingo por la tarde a Navalcarnero (Madrid) para visitar el puesto de mando avanzado por los incendios forestales en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo, que afectan ya a más de 77.000 hectáreas.

En declaraciones a los medios, el líder 'popular' ha recalcado que se trata de una "situación de una enorme ansiedad, incertidumbre, impotencia" para los afectados, recordando el elevado impacto "medioambiental" y "poblacional", con más de 55.000 vecinos evacuados. No obstante, ha subrayado el "enorme trabajo de coordinación y un enorme compromiso" del operativo con el único objetivo de extinguir el fuego.

De este modo, se ha mostrado convencido de que "todas las administraciones públicas están haciendo todo lo que pueden": "Desde arriba hasta abajo, desde el Gobierno central al ayuntamiento más modesto, desde la comunidad autónoma a la ciudad más poblada".

Feijóo, que también ha mostrado su solidaridad con los incendios que afectan a otras comunidades, ha señalado que "todos estamos juntos, todos tenemos que sumar, todos tenemos que arrimar el hombro y no puede haber excepciones". En este punto, ha sostenido que "nadie puede tensionar más de la tensión que produce el incendio terrorífico que estamos viviendo".

Por último, tras confirmar que está en contacto con los presidentes autonómicos, ha rechazado hacer valoraciones de carácter político. "Yo simplemente vengo a decirles que estamos todos juntos, que la gente es lo único que me importa. Habrá tiempo de evaluar y habrá tiempo de posiciones políticas", ha zanjado.