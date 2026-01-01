Feijóo destaca que la entrada de España en la UE hace 40 años supuso un reconocimiento a la "ejemplar" transición

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este jueves que la entrada de España en la Unión Europea (UE) hace justo 40 años fue el reconocimiento a una "transición ejemplar", y que se trata de un proyecto de Estado que guía el futuro del país.

"Hoy se cumplen 40 años de nuestra entrada en la UE. Fue el reconocimiento a una transición ejemplar plasmada en la Constitución de 1978. Un proyecto de Estado que guía nuestro futuro", ha publicado Feijóo en su cuenta de la red social 'X'.

España ingresó el 1 de enero de 1986 en las Comunidades Europeas, compuesta por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Desde entonces, España ha presidido en cinco ocasiones el Consejo de la UE que, de forma rotatoria, cada seis meses, van ocupando los distintos estados miembro.