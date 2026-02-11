Feijóo dice que las elecciones demuestran que nadie da más miedo que Sánchez y que Yolanda Díaz ya es un "juguete roto"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que las elecciones autonómicas en Aragón y Extremadura han demostrado que "la amenaza que más inquieta" a los ciudadanos es el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Además, tras referirse a los distintos socios del PSOE, se ha detenido en la vicepresidenta Yolanda Díaz para asegurar que ya es un "juguete roto" del PSOE.

En su intervención en el Pleno del Congreso durante el debate sobre los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), Feijóo ha afeado a Sánchez que no haya "ha asumido un solo error" y haya acudido a la Cámara Baja a "mentir".

Dicho esto, ha criticado que Sánchez no se dé cuenta de que "ya nadie le cree una palabra" y le ha preguntado si no lo ha visto en las elecciones de Extremadura del pasado 21 de diciembre y en los comicios de Aragón del 8 de febrero, dos citas electorales en las que el PSOE sufrió un severo revés electoral.

SE DIRIGE A CADA UNO DE LOS SOCIOS DEL PSOE

Feijóo se ha preguntado qué estarían diciendo los socios del PSOE si este accidente hubiera ocurrido con un presidente del Partido Popular en el Palacio de la Moncloa. "Hablemos claro. No seamos cínicos", ha enfatizado.

Así, se ha dirigido en primer lugar a Compromís y a las movilizaciones en la calle contra el Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, que se produjeron tras la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024.

"Señores de Compromís, no pido que convoquen manifestaciones contra el PSOE, no son ustedes tan valientes. Pero hombre, también en Adamuz tengo yo más competencia", ha exclamado, aludiendo de forma velada a su citación en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana. También se ha referido a Podemos: "Bajarán muy enfadados, pero ya no les sirve de nada seguir apoyando al Gobierno. A quien están reemplazando los españoles es a ustedes".

Después se ha detenido en la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en medio de las negociaciones de Sumar, Comunes, IU y Más Madrid para lanzar un nuevo proyecto pra ir en coalición en las próximas generales.

"Señora Díaz, comprendo que no tiene que ser fácil convertirse en el juguete roto del PSOE, pero hágame caso, en esta vida hay que tener un poco de dignidad", ha afirmado el presidente del Partido Popular.

En el caso de Bildu, Feijóo les ha pedido que no "pontifiquen" y les ha dicho que de las víctimas que tienen que hablar primero es de las que "mataron apretando el gatillo o impulsando un detonador". Sobre el PNV, ha dicho: "Allá ustedes, allá ustedes".

RUFIÁN, "LA NUEVA ESPERANZA DE LA IZQUIERDA DE ESPAÑA"

A renglón seguido, ha dado la "enhorabuena" al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por haberse convertido en la "nueva esperanza de la izquierda de España". "Yo tampoco voy a hurgar en su proyecto españolista porque igual dura menos que la República Catalana", ha exclamado.

En el caso de Junts, el presidente del PP ha dicho que suponía que subirán a la tribuna del Congreso "muy reivindicativos". De hecho, ha señalado que estaba "deseando escuchar" lo que le van a explicar a los catalanes porque, según ha dicho, "la culpa de este desastre" es del Gobierno que los independentistas catalanes "invistieron" y "apoyaron".

Feijóo ha echado en cara al Gobierno que no asuma ningún tipo de responsabilidad. "Si no tiene responsabilidad por Adamuz, ni por Rodalies, ni por el apagón, ni por la dana, ni por nada, ¿para qué demonios está usted aquí? ¿Qué tiene que pasar para que este Gobierno se sienta responsable de algo? ¿Qué tiene que pasar para que ustedes, los socios, se lo exijan?", ha enfatizado, para añadir que gobernar "no es viajar en Falcon" y "gastar el dinero público en lo que quieran" sino que es "desgastarse".

FEIJÓO A SÁNCHEZ: "LA AMENAZA QUE MÁS INQUIETA ES USTED"

Por todo ello, el jefe de la oposición ha advertido a Sánchez de que nadie da más miedo que él. "Quiero decirle, la amenaza que más inquieta a nuestros compatriotas es usted. No hay más, ni nada más, que dé miedo más que usted. Y no dejarán de decirlo las urnas", ha concluido.

A su entender, España está en "fallo multiorgánico" porque todo lo que depende del Gobierno de Sánchez "funciona peor". "Recauda como si fuese el presidente de un país nórdico, pero presta servicios y calidad democrática como un país tercermundista", ha aseverado.

El presidente del PP ha recalcado que la gente "paga más impuestos que nunca, sigue emitiendo deuda" y "tiene a disposición la mayor inyección de fondos europeos". Por eso, se ha preguntado "dónde narices han metido" el dinero de la gente. "Parece que Zapatero nos puede dar alguna pista de dónde han metido nuestro dinero", ha señalado, en alusión al expresidente socialista y la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.