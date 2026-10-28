Feijóo dice estar "muy preocupado" por el accidente de tren: "Lo prioritario ahora es atender a las víctimas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la Estación Marítima, a 24 de octubre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado estar "muy preocupado" por el accidente de tren que se ha producido en Urda (Toledo), donde dos vagones de un tren Iryo han descarrillado tras ser alcanzados por un AVE. Según ha dicho, "lo prioritario ahora es atender a las víctimas".

"Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario", ha afirmado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press. El PP ha cancelado toda la agenda de campaña de sus líderes tras este accidente.

El presidente del PP ha recalcado que "lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias". "Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno", ha manifestado.

EL PP CANCELA SU AGENDA DE CAMPAÑA

El Partido Popular no tendrá actos este jueves tras este accidente. "Se cancela toda la agenda de campaña del partido en todo el país como consecuencia dramático accidente ferroviario de Toledo a la espera de tener más información", ha comunicado el Partido Popular.

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.