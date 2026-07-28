Feijóo dice que Fujimori trabajará para que Perú tenga la "prosperidad y estabilidad" que "merece"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, este martes 28 de julio en Lima (Perú). - PARTIDO POPULAR

El líder del PP se compromete a que España sirva de puente entre "la Unión Europea e Iberoamérica" MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, trabajará para que el país tenga la "prosperidad y estabilidad" que "merece" tras acudir a la toma de posesión celebrada este martes.

El líder de la oposición ha calificado a Perú como "un aliado estratégico" y se ha comprometido a que España sirva de puente entre "la Unión Europea e Iberoamérica" a través de un mensaje publicado en 'X', recogido por Europa Press.

"Hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso con la democracia, la cooperación y el futuro compartido de nuestra comunidad", ha concluido.

Feijóo, que llegó a Lima este lunes acompañado por la eurodiputada y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, tuvo un primer encuentro con Fujimori durante una reunión con el Consejo Empresarial de Alianza por Iberoamérica y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Posteriormente, Feijóo y Fujimori mantuvieron una reunión bilateral.

También se ha reunido con diversos dirigentes iberoamericanos en el marco de su viaje a Perú, como el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quienes ha conversado, según ha informado el PP.