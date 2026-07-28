Feijóo dice que Fujimori trabajará para que Perú tenga la "prosperidad y estabilidad" que "merece"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, este martes 28 de julio en Lima (Perú).
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, este martes 28 de julio en Lima (Perú). - PARTIDO POPULAR
Europa Press Nacional
Publicado: martes, 28 julio 2026 21:46
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El líder del PP se compromete a que España sirva de puente entre "la Unión Europea e Iberoamérica" MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, trabajará para que el país tenga la "prosperidad y estabilidad" que "merece" tras acudir a la toma de posesión celebrada este martes.

El líder de la oposición ha calificado a Perú como "un aliado estratégico" y se ha comprometido a que España sirva de puente entre "la Unión Europea e Iberoamérica" a través de un mensaje publicado en 'X', recogido por Europa Press.

"Hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso con la democracia, la cooperación y el futuro compartido de nuestra comunidad", ha concluido.

Feijóo, que llegó a Lima este lunes acompañado por la eurodiputada y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, tuvo un primer encuentro con Fujimori durante una reunión con el Consejo Empresarial de Alianza por Iberoamérica y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Posteriormente, Feijóo y Fujimori mantuvieron una reunión bilateral.

También se ha reunido con diversos dirigentes iberoamericanos en el marco de su viaje a Perú, como el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quienes ha conversado, según ha informado el PP.

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