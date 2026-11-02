Feijóo dice que al Gobierno "le interesa más el relato que las víctimas" y admite que el PP no cambiará su campaña

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios, en la sede del PP, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presumido este lunes de su perfil gestor y del de su equipo cuando ha gobernado en la Xunta y lo ha contrapuesto con los ministros elegidos por el presidente del Gobierno para dirigir el Ministerio de Transportes: José Luis Ábalos y Oscar Puente. Dicho esto, ha asegurado que el PP no cambiará su campaña para las generales porque son la "alternativa" pero ha dicho que al Gobierno "le interesa más el relato que las víctimas" de la tragedia de Urda (Toledo).

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha criticado que "nadie" asuma responsabilidades en el Ejecutivo. "Aquí no ha habido ninguna dimisión", ha criticado, enumerando otras crisis previas que ha afrontado el ministro de Transportes y otros miembros del Consejo de Ministros.

Feijóo ha señalado que están en una situación crítica porque "hay una pérdida de confianza" en el sistema ferroviario pero también en el sistema eléctrico, en la protección de las fronteras o en la integridad territorial. "El Gobierno ha abandonado el principio de calidad básica de funcionamiento de los servicios públicos", ha manifestado.

A su entender, esto "no ocurre de repente" sino que el Ejecutivo no ha seguido las recomendaciones de la CIA desde hace años y no ha atendido las incidencias de los maquinistas ni las quejas del centro de seguimiento en Atocha por sobrecarga de trabajo.

PROMETE UNA AUDITORÍA DEL GASTO Y UNA AUDITORÍA FERROVIARIA

En este sentido, ha recalcado que lo que no pueden "en ningún caso es poner en cuestión la seguridad" de España, no solo la ferroviaria sino también la viaria, la eléctrica o la seguridad en las fronteras. Por eso, ha dicho que si llega a Moncloa hará una "auditoría del gasto y, a la vez, harán una auditoria ferroviaria". "Y presentaremos a los españoles un plan", ha apostillado.

El líder del PP ha puesto el foco en los perfiles que ha designado Pedro Sánchez al frente del Ministerio de Fomento estos ocho años, que es el "Ministerio de la Seguridad": el exministro José Luis Ábalos, que está en la cárcel por el 'caso mascarillas', y el actual ministro Puente, al que ha acusado de estar centrado en sus redes sociales. Además, ha dicho que el actual titular de Transportes "cuanto más declaraciones hace", más "intranquiliza". "El problema es cómo es posible que nuestro país haya nombrado a dos ministros, al señor Ábalos y al señor Puente, y hayan gestionado las infraestructuras en nuestro país durante ocho años interrumpidos", ha denunciado, subrayando la investigación judicial abierta para otros cargos de Adif y del Ministerio de Transportes.

"YO NO SOY UN PERSONAJE DE CARTÓN PIEDRA"

Feijóo ha dicho que si llega a Moncloa pondrá a personas con experiencia de gestión y ha puesto en valor su trayectoria. "Yo no soy un personaje de cartón piedra. No vengo a bailar. Vengo a gestionar", ha resaltado.

Así, el presidente del Partido Popular ha recalcado que se necesita un Gobierno que gestione para que España "vuelva a funcionar", algo que, a su juicio, pasa por "experiencia, competencia y muchísima gestión".

Al ser preguntado si hará cambios en su campaña, lo ha negado porque, según ha dicho, el PP representa la "única alternativa al PSOE y a estos años de sanchismo". A su juicio, España en este momento "necesita un partido sólido, con experiencia de Gobierno y que acredite rigor y trazabilidad".

Ademas, ha señalado que ante el Comité Ejecutivo que celebra su partido este lunes pedirá a los suyos que sean "serios, más rigurosos que nunca" y no entren en "las tretas y relatos" que han vivido estos años con el PSOE.