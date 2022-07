Feijóo dice que los impuestos de Sánchez no son "justicia fiscal sino hipocresía fiscal" para "resistir a toda costa"

Califica al Gobierno de "antisocial" y subraya que la nación no ha salido "más fortalecida" sino con más impuestos

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que los nuevos impuestos a la banca y las energéticas que ha anunciado Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación no son "justicia fiscal" sino "hipocresía fiscal" porque, a su entender, las empresas los repercutirán en los ciudadanos.

"El Gobierno ha apostado por resistir a toda costa", ha afirmado Feijóo en la clausura las jornadas "Fortalecer Europa con una alternativa para la mayoría", que organiza la delegación española del Grupo PPE en el Parlamento Europeo en el marco de los Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Feijóo ha confirmado que el PP quiere "construir una alternancia democrática al Gobierno actual de España", máxime cuando, según ha dicho, esta semana se ha constatado en el Debate sobre el estado de la Nación que Pedro Sánchez "no tiene ninguna estrategia para la nación" sino que solo tiene una estrategia para "su coalición".

Además, ha señalado que el Ejecutivo está "muy alejado de la realidad y de la situación en la que viven la mayoría de los españoles", al tiempo que ha subrayado que distintos organismos nacionales e internacionales han "desacreditado" sus previsiones.

UN GOBIERNO "NO FIABLE"

"Cuando un Gobierno no tiene una sola previsión económica fiable, se convierte en un Gobierno no fiable", ha proclamado, para acusar además al Gobierno de "faltar a la verdad a la gente" por decir que "todo el problema" de la inflación es por la guerra con Ucrania.

El jefe de la oposición se ha quejado de que el PSOE haya rechazado en marco del Debate de la Nación sus propuestas a favor de deflactar la tarifa del IRPF a clases medias y bajas, y reducir el Gobierno "más caro de la democracia", que tiene 22 ministerios y más de 800 asesores.

"La izquierda haya votado en contra de bajar impuestos a las rentas medias y bajas", ha afirmado, para sentenciar que ese hecho confirma que están ante un "Gobierno antisocial". A su entender, en el momento de mayor incremento de precios, "hay que devolver a las familias lo que han pagado de más".

Feijóo ha afeado a Sánchez que estos meses no haya hecho caso a las "advertencias" del PP sobre la situación económica ni haya aceptado sus medidas, y que ahora haya decidido actuar no porque "sufran" los ciudadanos sino por la "debacle electoral" del PSOE en Andalucía. Ese revés en las urnas, ha proseguido, es lo que le ha llevado a "automáticamente hiperactuar para intentar cortar la sangría electoral en el mayor granero de votos del Partido Socialista".

SÁNCHEZ HA DECIDIDO "ABRAZAR" LA POLÍTICA DE PODEMOS

Feijóo considera que el Gobierno ha decidido "abrazar" la política económica de Podemos con dos nuevos impuestos, a la banca y a las engerticas y ha añadido que por el momento no saben cómo se "concretarán ni como se liquidarán".

Dicho esto, ha afirmado que lo que ha hecho esta semana el Gobierno en el Debate de la Nación "no es justicia social sino hipocresía fiscal, que es lo contrario". "¿La nación ha salido más fortalecida? No, ha salido con dos nuevos impuestos y ya se sabe que las empresas siempre distribuyen los impuestos en los consumidores", ha vaticinado.

Según ha destacado, hasta el diario Financial Times ha señalado que España ha optado por "medidas populistas en el ámbito de la economía". "Dice el Gobierno que quiere subir los impuestos a los grandes pero a la hora de aplicarlos no tenemos ninguna garantía de que no se los suba a los pequeños", ha advertido.

MEDIDAS QUE SOLO BUSCAN ACABAR LA LEGISLATURA

Feijóo ha aludido a los mensajes que estos días ha lanzado Moncloa acerca de que, tras el Debate sobre la Nación, el Gobierno "refuerza la coalición" y ha resaltado que se han propuesto medidas no para ayudar a los ciudadanos en su día a día, sino para acabar la legislatura.

"Una cosa es reforzar la coalición y otra cosa es reforzar a los ciudadanos, a los autónomos, a las familias y a las pymes, es decir, a España". Una cosa es reforzar tu interés por resistir en el Gobierno y otra cosa es gobernar", ha resaltado.

Si en materia económica Sánchez se "abraza" al programa económico de Podemos, Feijóo ha resaltado que en materia institucional lo hace con el de ERC y Bildu. Además, ha denunciado una vez más el "interés" del Gobierno de controlar el Tribunal Constitucional con la reforma judicial que aprobó este jueves el Congreso. "Es el mayor atropello del Poder Ejecutivo al Poder Judicial", ha asegurado.



