Feijóo dice que es "inaceptable" la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos: "Polonia cuenta con mi apoyo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

Pons dice que el Gobierno español "no puede permanecer en silencio" porque "la gravedad de los hechos exige una respuesta firme"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que es "inaceptable" la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos, si bien ha saludado que fueran "derribados". Según ha añadido, Polonia cuenta con su apoyo como aliado de la OTAN.

Las autoridades de Polonia han anunciado que han neutralizado en la madrugada de este miércoles los drones que han penetrado su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania, en una acción que han denunciado como "una violación sin precedentes".

De hecho, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha avanzado que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.

El presidente de los 'populares' ha recalcado que "la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos es inaceptable" y ha añadido que el Partido Popular la condena "con firmeza".

"Afortunadamente fueron derribados. Polonia, como aliado de la OTAN, cuenta con todo mi apoyo", ha dicho Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, donde ha expresado también su respaldo a Donald Tusk.

"EL GOBIERNO DE ESPAÑA NO PUEDE PERMANECER EN SILENCIO"

El portavoz del PP en Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha señalado que el Gobierno de España "no puede permanecer en silencio" después de que Rusia haya "invadido el espacio aéreo de Polonia".

Dicho esto, ha emplazado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a reaccionar. "El Gobierno de España no puede permanecer en silencio: la gravedad de los hechos exige una respuesta firme y proporcionada. La seguridad de Europa y la credibilidad de la OTAN están en juego", ha manifestado en un mensaje en la misma red social.