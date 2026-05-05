Feijóo dice que urge que el poder "recupere el pudor" y tenga "personas decentes" como Sémper para el "cambio" en España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper (d), durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 5 d - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que urge que el poder "recupere el pudor" y cuente con "personas decentes" en la política como el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ya que, según ha dicho, el objetivo es lograr el "cambio" en España.

"La política necesita de personas que no se dejen arrastrar por la peor versión del oficio. Necesita de personas decentes. Yo diría que la decencia es la primera condición del cambio", ha declarado Feijóo en la presentación del desayuno informativo de Sémper que ha organizado el Foro Nueva Economía, donde no ha ocultado su emoción por el regreso a la política de su vicesecretario tras superar un cáncer de páncreas.

De hecho, Feijóo ha recorcado que poco antes del congreso nacional que el PP celebró en julio pasado le llamó a su despacho para comunicarle que siguiera asumiendo la portavocía del partido. Según ha relatado, Sémper le reclamó que le diera "una vuelta" porque padecía cáncer de páncreas.

SITÚA A SÉMPER "COMO PORTAVOZ DEL CAMBIO"

Feijóo ha relatado que entonces omitió el nombramiento de Sémper como portavoz del partido, si bien hoy ha querido leer el folio que no leyó en aquel cónclave: "Es un ejemplo de cómo se afrontan todas las amenazas en la vida con valentía, y nos lo va a seguir dando. Será vicesecretario de Cultura, Deporte y además portavoz del partido. No es solo un cambio de gobierno, también es un cambio de clima, de tono, de prioridades y de forma. Borja Semper será portavoz del PP, pero también portavoz del cambio".

El líder del PP ha situado a Sémper como portavoz del cambio porque su propósito desde que llegó a la Presidencia del partido es "evitar que la degradación de la vida política española se normalice".

"Hay que impedir que nuestro país se acostumbre a la corrupción, a la mentira y a la incompetencia. No hay más que ver las crónicas de lo que ha ocurrido en los últimos diez meses, pero también venía ocurriendo antes", ha indicado, en alusión a los casos de corrupción que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha resaltado que urge que el poder recupere el pudor" y ha añadido que eso se logra "con ideas, con convicciones, con proyectos" y "con equipos". A su entender, "la política necesita de personas que no se dejen arrastrar por la peor versión del oficio" y "necesita de personas decentes".

Tras asegurar que "la decencia es la primera condición del cambio", ha subrayado que Sémper "es decente". "No solo lo afirmo por sus formas, elige la firmeza y no la bronca, escuchar y no insultar, convencer y no imponer. Creo que es una persona decente sobre todo por el fondo de lo que dice", ha apostillado.

ASEGURA QUE LA SITUACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA ES "TERRIBLE"

El líder del PP, que ha resaltado que la situación política en España es "terrible", ha indicado que quería enfrentarse a los que afean a Sémper que sea un "moderadito" y "salir en su defensa" porque él nunca ha creído "en un partido de pensamiento monolítico". En su opinión, no se puede confundir "elegancia formal con falta de carácter".

Feijóo ha subrayado que Sémper "no eleva el tono, eleva la política" y ha añadido que por eso hace "algo más de tres años le pidió que no la abandonara pese a tener un trabajo "menos expuesto y mejor retribuido".

El presidente del PP ha afirmado que la "firmeza, claridad y decencia" de Sémper son "aún más necesarias ahora que hace tres años. "Borja vuelve, y vuelve como es él, con una sonrisa, con serenidad, con criterio y con una capacidad de no perder nunca la humanidad. Ni los años duros en la política vasca, con ETA pisándole los talones, se lo arrebató", ha manifestado.

Feijóo ha señalado que la "gran afluencia" de asistentes a este acto evidencia que "la política le echaba de menos". "Y debo decir que yo también. Por tanto, estamos muy felices de que regrese Borja Semper", ha finalizado.