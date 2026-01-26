Feijóo dice que las vías férreas están en su "peor momento" por mal mantenimiento y augura responsabilidades judiciales

1045711.1.260.149.20260126110611 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que la conservación de las vías férreas de España están en su "peor momento" por un mantenimiento de la red que es "manifiestamente insuficiente". Por eso, ha augurado que habrá tanto responsabilidades políticas como judiciales, tras lo ocurrido en los accidentes de Adamuz (Córdoba) y de Gélida (Barcelona), que ha costado la vida a más de 40 personas.

"La conservación de las autovías, la conservación de las vías férreas están en el peor momento, cuando hay más dinero que nunca, cuando hay más deuda que nunca y cuando hay más impuestos que nunca", ha denunciado Feijóo.

En una entrevista en la cadena 'Cope', que ha recogido Europa Press, el jefe de la oposición ha resaltado que "lo que está claro, se diga lo que se diga, es que el mantenimiento de la red ferroviaria española es manifiestamente insuficiente".

El presidente del PP ha criticado que tras producirse "el accidente más grave" de la alta velocidad, no se asuman responsabilidades políticas. "Pues la habrá. La habrá desde el punto de vista judicial y estoy convencido desde el punto de vista político en las urnas", ha vaticinado.

Además, ha recalcado que "el mantenimiento no puede ser con el manual anterior antes de la liberalización" cuando hay "muchos más trenes y muchos más viajeros". "Haga usted el mantenimiento por viajero y acreditará que ha disminuido el mantenimiento", ha dicho, para insistir en que la inversión en mantenimiento es "absolutamente insuficiente" de acuerdo con la situación que vive España.

En su opinión, España "está ya colapsando". "Este mes vamos a tener una huelga de maquinistas y una huelga de médicos. Y no será por no haberse avisado, ni los maquinistas ni los médicos", ha manifestado el jefe de la oposición.

Ante la disminución de velocidad en algunos tramos de AVE, se ha preguntado que si las vías estaban mal, por qué no se hizo antes. "Nunca he visto una falta de gestión, una mediocridad y un sectarismo tan grande en el Gobierno de mi país", ha resaltado.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, "ZONA CERO DE LA CORRUPCIÓN SANCHISTA"

Según Feijóo, cuando se llega al Gobierno se debe tener "acreditada experiencia de gobierno" y un ministro no puede "acabar en la cárcel como consecuencia de actividades delictivas y de mordidas de comisiones y de empleos de sus amigas afectivas", en alusión a lo que ha sucedido con el extitular de Transportes José Luis Ábalos. A su juicio, este Ministerio "es la zona cero de la corrupción sanchista".

De la misma manera, ha indicado que si te nombran ministro de Transportes del Gobierno de España no puedes dedicar más tiempo "a las redes sociales que a las redes ferroviarias", en referencia al actual titular de ese Departamento, Óscar Puente.

"Lo que estamos viendo es un ministro especialista en redes sociales, a las que le he dedicado mucho más tiempo que a las redes ferroviarias, un ministro polemista que lo que intenta trasladar a la gente, pues son datos y datos y medias verdades, pero sin hablar de lo importante", ha apostillado.

Asimismo, el presidente del PP ha criticado el "elenco de altos cargos que han pasado" por ese Departamento desde que Sánchez es presidente. "No hay un antecedente como este", ha enfatizado, para criticar que, después de lo ocurrido "nadie dimite" cuando Puente no debería sentarse este martes en el Consejo de Ministros.

"DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES"

Según Feijóo, el Gobierno está siguiendo el "manual del apagón" del 28 de abril del año pasado, dando "mucha información" pero a día de hoy aún no se sabe "por qué se ha caído" el sistema eléctrico en España.

A su entender, los accidentes ferroviarios evidencian que "no puede haber más deterioro de los servicios públicos esenciales". "Es que en 47 años España jamás se quedó sin luz y nunca ha tenido un accidente ferroviario como este. Y no hay ninguna responsabilidad, aquí nadie dimite", ha aseverado.