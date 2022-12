Feijóo elige Zaragoza para arrancar en enero con sus candidatos la campaña autonómica y a Madrid para las municipales

Apela a los votantes del PSOE y de otros partidos, a los que ofrece un proyecto "sin etiquetas" que recupere la "política de verdad"



MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que el PP se reunirá en enero en Zaragoza para presentar a sus candidatos autonómicos a los comicios del 28 de mayo, mientras que Madrid será la plaza para arrancar la campaña municipal. Tras asegurar que 2023 es un año "crucial", ha recalcado que sus cabeza de cartel tienen como objetivo "ganar a los representantes del sanchismo" en toda España.

Así se ha pronunciado Feijóo en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- que conforman más de 400 miembros entre presidentes autonómicos y regionales, parlamentarios y miembros del Comité de Dirección. Varios 'barones' territoriales han excusado su ausencia por motivos de agenda, como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Fernando López Miras.

Feijóo ha afirmado que hay partidos "a derecha e izquierda que anhelan rebajar" la expectativa de voto del PP. "Todos ellos anhelan la expectativa de voto que tenemos, las encuestas que existen y nuestras expectativas. Somos pues el enemigo a batir para muchos partidos y dirigentes", ha manifestado.

UN "ADVERSARIO" QUE SE LLAMA "PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN"

Sin embargo, ha recalcado que él solo tiene "un adversario político", no un "enemigo", que "se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón". "Quiero ganarle y no oculto que estoy convencido de que le vamos a ganar, pero no pretendo hacerlo ni lo haré siendo como Sánchez", ha asegurado, para añadir que en esa tarea no hay que "rebajarse a su altura elevando más el tono".

Feijóo ha indicado que lo que hay que hacer para ganarle es "subir el nivel para estar a la altura de los españoles" y ha señalado que tendrán oportunidad de demostrarlo dentro de cinco meses en las elecciones del 28 de mayo.

Por eso, ha pedido a los suyos ir preparando esa cita con las urnas. "Cuando no reunamos en Zaragoza para arrancar las autonómicas y cuando lo hagamos en Madrid para arrancar las municipales, estaremos empezando también a dar una solución a nuestro país", ha manifestado, si bien no ha concretado fechas. Fuentes de la cúpula del PP sitúan ambas citas en enero, una vez pasada la Navidad.

El líder del PP ha dicho que en 2023 van a empezar un "año crucial" para España y ahora deben demostrar a los ciudadanos que tienen "buenos líderes y buenos equipos", así como "un proyecto alternativo" al que representa Pedro Sánchez.

Feijóo ha asegurado que "nadie duda" de que en las autonómicas de mayo "van a seguir teniendo los mejores presidentes autonómicos, como Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Juan Vivas en Ceuta o Fernando López Miras en Murcia". "Yo tampoco tengo ninguna duda porque les conozco uno a uno y he trabajado con ellos intensamente, que tenemos los mejores candidatos para el resto de CCAA y quiero darles las gracias a todos ellos por ponerse a disposición del partido", ha apostillado.

"GANAR A LOS REPRESENTANTES DEL SANCHISMO PERIFÉRICO"

El líder del PP también se ha referido a sus otros candidatos, como María Jesús Sáenz de Buruaga (Cantabria), Marga Prohens (Baleares), María Guardiola (Extremadura), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Jorge Azcón (Zargaoza), Diego Canga (Asturias), Paco Núñez (Castilla-La Mancha), Gonzalo Capellán (La Rioja), Manuel Domínguez (Canarias), Javier García (Navarra) y Juanjo Imbroda (Melilla).

"Son 14 candidatos que tienen como objetivo ganar a los representantes del sanchismo periférico, es decir, ganar a los representantes de Pedro Sánchez en las Comunidades Autónomas", ha proclamado.

Feijóo ha asegurado que él y sus cabeza de cartel seguirán el "camino contrario" al que está andando Sánchez, quien ha pasado de "gobernar a resistir", de "resistir a mentir" y de "mentir a claudicar". "Y el PP habrá pasado de no llegar a ilusionar, de ilusionar a unir a la sociedad y de unir a la sociedad, a gobernar", ha exclamado ante la plana mayor del PP.

"LA SITUACIÓN DE ESPAÑA YA NO ES UNA CUESTIÓN DE SIGLAS"

El líder del PP ha denunciado que desde el Gobierno se busque "tensionar" a la sociedad española y "enfrentar a unos españoles con otros", pero ha dicho que a él no le van a encontrar en ese escenario porque la mayoría de los ciudadanos no está ahí sino que están "preocupados y abochornados" por la situación que vive España.

Además, ha asegurado que "muchos socialistas no comparten la deriva de este Gobierno" y que hay votantes de Podemos "seducidos por sus ansias de regeneración se han sentido traicionados y defraudados". También ha agregado que incluso hay simpatizantes del nacionalismo moderado que "observan con inquietud este camino".

El jefe de la oposición ha subrayado que la situación de España ya no es una cuestión de "siglas, ni de bloques ni de frentes". Por eso, ha convocado a los miembros de la Junta Directiva Nacional del PP a poner a disposición de los españoles un proyecto "sin etiquetas" que recupere "la política de verdad, la democracia de verdad y la regeneración de verdad".

"Ya no es Génova o Ferraz, no es derecha o izquierda, no es centralismo o federalismo o independentismo. Esta vez no. Esta vez es este Gobierno o España y nosotros sabemos que lo que importa es España", ha exclamado, interrumpido de nuevo por un fuerte aplauso.

PROMETER "NO FALLAR" NI "MOVERSE DEL MARCO DE LA MODERACIÓN"

Por todo ello, ha convocado a todos los ciudadanos, del PP o fuera de él, a apoyar su proyecto para lograr una mayoría "contundente" en las urnas. Así, se ha dirigido a todos aquellos que creen que España "merece un Gobierno mejor" y pasar "la peor página" de su historia desde la Transición.

"No les voy a fallar como les está fallando el Gobierno actual", ha apostillado Feijóo, para garantizar que "por mucho que le provoquen" él no se va a "mover del marco de la moderación". "No lo haré porque no soy así. Si alguien quiere un radical al frente del Gobierno de España ya lo tiene", ha aseverado.

Feijóo ha afirmado que los españoles no merecen el "espectáculo" al que el Gobierno les somete todos los días" y es algo en lo que no caerá su partido. "No voy a ofrecer a España más división, ni más ruido ni más caos porque ya tiene quien se lo ofrezca y no lo necesita. Voy a ofrecer mi trayectoria, mi palabra y mi experiencia. Voy a ofrecer gestión, respeto y unión", ha prometido.

"NO HA SIDO UN AÑO BUENO PARA ESPAÑA"

En su balance, Feijóo ha afirmado que éste no ha sido un año más "ni para España, ni para el PP ni para él" --que asumió las riendas del PP en abril tras una profunda crisis interna que puso fin al liderazgo de Pablo Casado-- pero ha recalcado que pueden estar "satisfechos" de lo que han hecho porque han "recobrado la unidad y fortalecido" al PP.

Además, ha garantizado a los suyos que esta "pesadilla política" se va a terminar cuando se celebren las próximas elecciones y volverá a ser delito la sedición, "atacar al Estado no saldrá gratis" y "se volverá a respetar la separación de poderes".

"Y por supuesto, el presidente del Gobierno volverá a ser el mayor defensor de los intereses de la nación, como no podía ser de otra forma", ha proclamado, cosechando un aplauso de la plana mayor del PP. A su entender, estos compromisos son de "serie" y no habría que asumirlos de manera explícita pero con el actual jefe del Ejecutivo se han puesto en riesgo los pilares más básicos de la democracia.