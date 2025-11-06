Feijóo espera que en las votaciones del Congreso se visualice la ruptura de Junts: "Parece que esto va en serio"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejióo, interviene durante la presentación del Plan Nacional de Autónomos, en el Edificio Bisalia del PCTCAN, a 5 de noviembre de 2025, en Santander, Cantabria (España). El plan propone que los nuevos autón - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este jueves que espera que Junts cumpla su compromiso de ruptura con el Gobierno en las votaciones inminentes del Congreso, si bien ha asegurado que "parece que va en serio" tras el anuncio de la portavoz parlamentaria del partido independentista, Miriam Nogueras, de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes que presente el Ejecutivo.

Nogueras ha afirmado que "la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", subrayando que Junts va a votar en contra del grueso de leyes que están en tramitación y de unos Presupuestos para 2026. Pese a todo, el partido quiere "cobrarse" los acuerdos que han alcanzado en torno a normas concretas e 'indultará' un total de cinco leyes, como la de movilidad sostenible y la de atención a la clientela. Además, respaldarán el decreto por el que se dota de financiación a la Ley para la atención a los pacientes de ELA.

En declaraciones a los medios a su llegada a la fiesta de 'Okdiario' por su décimo aniversario, Feijóo ha dicho que tras escuchar a Nogueras "parece que esto va en serio. "Esto es el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Esto es lo que parece que va a ser", ha indicado el líder del PP.

Feijóo, no obstante, ha pedido esperar a las "próximas votaciones" en la Cámara Baja para ver si hay "o no" ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez.

INVESTIGACIÓN DE PAGOS DEL PSOE

Por otra parte, y preguntado por la pieza separada de la Audiencia Nacional para investigar los pagos del PSOE al exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, Feijóo ha afirmado que se ha iniciado "una investigación sobre el blanqueo y la financiación ilegal del Partido Socialista".

"El Partido Socialista es un partido que, a juicio del Tribunal Supremo y ahora a juicio de la audiencia, es sospechoso de haber practicado blanqueo de dinero y financiación legal", ha valorado el jefe de la oposición.