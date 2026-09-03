Feijóo estará el viernes con Moreno en Málaga y el sábado con Ayuso en Madrid para arrancar un curso político electoral

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará este viernes en un acto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Alhaurín de la Torre (Málaga) y el sábado hará lo propio en Getafe (Madrid) junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Los 'populares abrirán así oficialmente un curso político que estará marcado por la cita con las urnas, con elecciones municipales el 23 de mayo en toda España y autonómicas en 12 territorios: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, Murcia, Navarra, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

Además, 2007 acogerá las elecciones generales. Por lo pronto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que su intención es agotar la legislatura, si bien no ha cerrado la puerta a un adelanto "técnico" de esos comicios.

Como ha hecho en los últimos años, Feijóo ya eligió su tierra, Galicia, para dar el pistoletazo de salida a la apertura del curso político con un acto en Cerdedo Cotobade (Pontevedra) junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

FIESTA DE LOS HUEVOS FRITOS EN ALHAURÍN

Ahora, el líder del PP seguirá recorriendo otras autonomías. Así, el viernes viajará a Málaga para acompañar a Juanma Moreno en la tradicional fiesta de los huevos fritos en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre. Feijóo ya participó en 2025 en el mismo acto, al que también asistió la presidenta provincial, Patricia Navarro.

El sábado, Feijóo estará con la presidenta e la Comunidad de Madrid en Getafe parra arrancar el curso político, que afronta en 2007 tanto municipales como autonómicas, una cita en la que el PP de Ayuso quiere revalidar su mayoría absoluta en la Comunidad.

En ese acto les acompañará el portavoz del Grupo Municipal de Getafe, Antonio José Mesa. Los 'populares' aspiran a arrebatar el bastón de mando municipal a la socialista Sara Hernández en las elecciones municipales de mayo.

POLÉMICA POR EL ÁTICO

La foto de Feijóo y Ayuso se produce en plena polémica por la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid, un asunto que el Gobierno madrileño quiere dar por zanjado, ya que, según ha alegado, las explicaciones que se han dado son "concluyentes".

La propia presidenta defendió el pasado 24 de agosto que ya se ha "dicho todo" sobre el ático y "se puede demostrar": "Está en venta. Chao pescao". El Gobierno de Ayuso ha sacado a la venta ese inmueble por un precio de salida de 6,7 millones para recaudar fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste a raíz del incendio que arrasó unas 30.000 hectáreas.

Este miércoles fuentes del Ejecutivo madrileño confirmaron que Ayuso visitó ese ático, una vez que la Comunidad de Madrid lo había adquirido. A primeros de agosto, la presidenta afirmó públicamente que Planifica Madrid "compra y vende inmuebles" y que de ello ella no tiene "la menor idea" porque no es de su "competencia". Desde 'Génova' han rehusado hacer comentarios sobre esa visita de Ayuso al ático que se conoció ayer.

A finales de agosto, en una entrevista concedida a Europa Press, Feijóo aseguró que conocía desde el mes de abril que el Gobierno madrileño buscaba un lugar para "un traslado temporal" del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia mientras se ejecutaban las obras de remodelación en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.

"La Comunidad de Madrid ha dado todas las explicaciones que considera oportunas para esclarecer lo que ha ocurrido", declaró, Feijóo, para añadir que en todo caso es Patrimonio de la Comunidad de Madrid quien debe explicar "por qué compró un local que no se puede destinar a oficina".