Feijóo exhibe sintonía con Ayuso y acuña su lema para "ganar con ganas": "Estoy muy orgulloso del PP de Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, en el hotel EXE Getafe, a 5 de septiembre - Carlos Luján - Europa Press

Cierre de filas de Feijóo con Ayuso para lanzar la carrera electoral de 2027, en medio de la polémica por la compra del ático de Chamberi

GETAFE (MADRID), 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exhibido este sábado sintonía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto de partido celebrado en Getafe para dar el pistoletazo de salida a un curso político electoral. De hecho, ha llegado a exclamar 'Vamos a ganar con ganas', acuñando así el eslogan que usó la madrileña en las autonómicas de 2023 que le dieron la mayoría absoluta.

"Estoy muy orgulloso del Partido Popular de Madrid", ha asegurado Feijóo en el primer mitin de este curso político en los jardines del hotel EXE Getafe, al que también han asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, o la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, entre otros.

La foto de Feijóo y Ayuso mostrando un cierre de filas con la vista puesta en las elecciones de 2027 --hoy han arropado al candidato en Getafe, Antonio José Mesa-- se produce en medio de la polémica por la compra del ático de Chamberi, un asunto que el Gobierno madrileño quiere dar por zanjado por entender que las explicaciones ya han sido "concluyentes".

El líder del PP ya señaló en agosto en una entrevista con Europa Press que el Gobierno de Ayuso le comentó en abril que buscaba sede temporal por obras en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol y que la Comunidad de Madrid había dado "todas las explicaciones que considera oportunas para esclarecer lo que ha ocurrido".

FEIJÓO: "TRES ELECCIONES QUE SE LE VAN A ATRAGANTAR"

Feijóo ha indicado que Madrid es "la suma de todos", "la capital de todos" y "representa la alternativa en España". "Y por eso no soportan la Comunidad de Madrid. Así que, que se preparen porque en este curso hay tres elecciones que se le van a atragantar", ha enfatizado.

A renglón seguido, ha subrayado que Almeida competirá con una exministra de Pedro Sánchez como candidata, en alusión a Reyes Maroto. Y a Ayuso, ha proseguido, "le ponen dos ministros de candidatos", en referencia al socialista Oscar López y Mónica García, de Más Madrid.

En este punto, ha pedido a Ayuso y Almeida hacer "un trato": "Vosotros le ganáis a los ministros y yo le gano al presidente. Vamos a ganarles a todos". A su entender, se trata de que "la verdad le gane a la mentira", "la gestión venza la inoperancia", "la decencia le gane a la deshonestidad" y "la justicia venza a la desigualdad".

Feijóo ha pedido a los suyos movilizarse para el cambio en España. Así, ha dicho que éste "no será un curso cualquiera" sino que será un curso "intenso" en el que se van a "exigir mucho" porque están "cada vez más cerca". "Yo vengo a pedir fuerza. Fuerza cada día, fuerza cada minuto y fuerza en cada lugar para que gane la razón de los españoles. Yo os garantizo que merecerá la pena", ha manifestado.

Tras aludir a las manifestaciones en apoyo Ceuta del pasado miércoles en millones de ciudades de España --donde se escucharon gritos como 'Sánchez a prisión--, Feijóo ha garantizado que van a echar al jefe del Ejecutivo de Moncloa. "Hay que echarle democrática y contundentemente. Y eso solo se hace votando al Partido del Cambio, al Partido Popular. No hay otra alternativa", ha manifestado.

AYUSO: "OBSESIÓN" DE SÁNCHEZ CON ELLA

Por su parte, Ayuso ha señalado que España está en su momento "más delicado" pero la Comunidad de Madrid está "en su momento más fuerte". Por eso, ha dicho que no hay que dejar de recordar que "el proyecto de Feijóo es la alternativa".

La presidenta madrileña ha censurado la "obsesión" de Pedro Sánchez con ella. "Está obsesionado conmigo. Yo si fuera Begoña, andaría mosqueada. Yo me mosquearía", ha exclamado, provocando risas entre los asistentes al referirse de forma velada a la esposa de Sánchez.

También ha denunciado que el nuevo sistema de financiación que ha aprobado el Gobierno este vienes y que, según ha dicho, perjudica a Madrid. Tras criticar que se "juegue" con el dinero de la gente, ha avisado que "el dinero de los madrileños no se toca" y el que lo toque "lo va a pagar". "Eso lo juro", ha garantizado.