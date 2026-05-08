Feijóo exige más medios y respaldo para la Guardia Civil tras la muerte de un agente en la persecución a una narcolancha

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una jornada del Grupo Popular en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes "más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley", tras conocer que un guardia civil ha fallecido al colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

En un mensaje difundido a través de la red social X, que ha recogido Europa Press, el jefe de la oposición ha reiterado que es "su compromiso" que se dote de más recursos a los agentes de la Guardia Civil.

Núñez Feijóo ha lamentado la pérdida de "otro agente en acto de servicio" y que otros dos guardias civiles hayan resultado heridos, uno de carácter grave y otro leve. "Nuestro cariño a su familia, a todos sus compañeros de Huelva y a todo el cuerpo de la Guardia Civil", ha expresado.

Este viernes, la Guardia Civil ha informado del fallecimiento de ese agente en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Además, ha indicado que otros dos componentes del Cuerpo han resultado heridos, uno grave y otro leve. Desde el Instituto Armado han lamentado el fallecimiento de su compañero y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.